Isola, Francesca Lodo si sfoga su Instagram: “Ho patito la fame vera”

editato in: da

Francesca Lodo regina dell’Isola: tra bikini, fidanzati famosi e Giorgia Palmas

Francesca Lodo è stata una delle concorrenti più apprezzate dell’Isola dei Famosi 2021, sia per la sua indiscussa bellezza che per la forte personalità che ha mostrato. Francesca è un dolce mix di carattere e fragilità, una donna che nella vita ha affrontato alti e bassi e che ha dimostrato al pubblico del reality di Ilary Blasi un coraggio da leoni.

Dopo essere stata eliminata al televoto con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, la splendida showgirl non ha nascosto un po’ di rammarico. Tornata in Italia, si è precipitata a raccontare la sua esperienza su Instagram, dove condivide giornalmente delle stories per aggiornare i tanti follower sulle sue condizioni di salute.

Francesca, che al momento è in quarantena (misura prevista per chi rientra dall’estero), ha ammesso che le sarebbe piaciuto restare fino alla fine in Honduras e che l’uscita ad appena due settimane dalla conclusione dell’Isola è stato un duro colpo. Ma d’altra parte ha ammesso di essere felice del suo ritorno in Italia, specialmente perché finalmente sta ricominciando a mangiare normalmente.

“Mi fa stranissimo parlarvi, sono ancora un po’ scioccata ed ho sempre la ricrescita perché sono in quarantena e non posso neanche uscire! – ha detto la Lodo nelle stories – Ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto un po’ recuperando. Grazie per il sostegno”. Poi la showgirl ha aggiunto: “Sono molto felice. Questa esperienza è stata fortissima. Ho patito la fame vera. Ho perso 15 chili. Sto cercando di recuperarli pian piano, ma sono felice e fiera di me!”.

E intanto la bella Francesca, che sta recuperando le forze (oltre i chili persi), continua a deliziare i suoi follower con delle immagini che la mostrano in tutta la sua naturale dolcezza. Come quella in cui si gode una bella vaschetta di gelato, lusso che per lei e per i compagni d’avventura in Honduras era un lontanissimo miraggio.

Non ci resta che attendere il suo ingresso negli studi dell’Isola dei Famosi 2021, che eccezionalmente venerdì 28 maggio non andrà in onda per lasciare spazio al gran finale de Il Segreto. Francesca Lodo ha ancora qualche giorno per rimettersi in forze e siamo sicure che al cospetto di Ilary Blasi sarà, come sempre, splendida.