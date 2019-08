Chi è Irene, fidanzata di Pier Francesco, fratello di Maria Elena Boschi

editato in: da

Maria Elena Boschi ha una nuova “rivale”, si tratta di Irene Simeone, la sua bellissima cognata, fidanzata con il fratello Pier Francesco.

Lunghi capelli castani, fisico da modella e sguardo che conquista, Irene è una star su Instagram dove ha quasi 29 mila follower. Merito degli scatti in cui racconta la sua vita, fra gite in barca, tramonti e il suo lavoro in laboratorio. Perché oltre a essere bellissima, la Simeone ha anche alle spalle un curriculum niente male.

Lavora come Medical and Pharmacological Biotechnologist e ha un dottorato di ricerca in Genetica, Oncologia e Medicina Clinica (GENOMEC). Un po’ come Pier Francesco Boschi, Elena unisce bellezza e intelligenza ed è forse per questo che fra i due è scoccata la scintilla.

La coppia in queste settimane sta trascorrendo le vacanze in barca in Toscana e c’è da scommettere che Irene sia già riuscita a conoscere Maria Elena Boschi. La politica infatti aveva svelato su Instagram di essere in vacanza sul litorale toscano e ha un legame molto forte con il fratello.

Pier Francesco è sempre stato un punto di riferimento per Maria Elena, tanto che spesso è stato proprio lui ad accompagnarla ad eventi e incontri importanti. Il fratello della Boschi aveva stregato tutti dopo essere comparso sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia. Riservato e affascinante, aveva rubato il cuore di moltissime fan.

L’ingegnere, laureato all’Università di Bologna, oggi avrebbe trovato l’amore dopo un lungo periodo da single. Irene Simeone sembra la candidata perfetta per entrare a far parte della famiglia Boschi. Alle spalle ha una relazione con il calciatore Leonardo Capezzi terminata nel 2017. A sancire l’inizio della relazione una foto con Pierfrancesco Boschi in cui i due si scambiano un bacio appassionato durante una gita in barca.

Nel frattempo Maria Elena Boschi è ancora single. Sfumata la possibilità di una relazione con Giulio Berruti, con cui era stata avvistata ad un party, la politica sta vivendo la sua estate in compagnia delle amiche.