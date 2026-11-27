Aveva solo 37 anni e per la sua squadra, il Vikingur, era un vero punto di riferimento: l'addio al giovane portiere islandese Ingvar Jonsson

Getty Images Ingvar Jonsson

Aveva fatto parte della storica Islanda, capace di stupire il mondo a Euro 2016, ma la sua battaglia più dura si è consumata lontano dai campi di calcio e dagli stadi. Il portiere Ingvar Jónsson è morto a soli 37 anni, mercoledì 25 novembre, dopo aver convissuto con un cancro, diagnosticatogli lo scorso maggio. A darne notizia è stata la sua squadra, il Vikingur, esprimendo “profonda tristezza” per la perdita di un campione amato come lui.

La carriera di Ingvar Jonsson

Classe 1989, Ingvar Jonsson nasce a Keflavík ma cresce nel Njarðvík, nell’Islanda sud-occidentale. Debutta tra i grandi nel 2006, disputando 65 partite prima di passare allo Stjarnan nel 2011, club con cui esplode nel 2014, vincendo da imbattuto il primo storico campionato islandese. È l’occasione in cui riceve anche il premio come miglior giocatore del torneo e affronta l’Inter negli spareggi di Europa League.

Dopo le esperienze all’estero in Norvegia con le squadre Start, Sandnes Ulf e Sandefjord e in Danimarca con il Viborg, nel gennaio 2020 torna al Víkingur Reykjavík. Qui diventa un leader in campo e nello spogliatoio, vincendo altri quattro titoli nazionali, tre Coppe d’Islanda, tre Supercoppe e il Guanto d’Oro 2023. Dopo le selezioni Under 19 e Under 21, esordisce in Nazionale il 12 novembre 2014 contro il Belgio, raccogliendo otto presenze fino al 2019.

Ma il cloud di questa carriera arriva con Euro 2016 in Francia, che vede la prima storica partecipazione dell’Islanda al torneo continentale. Pur restando sempre in panchina alle spalle di Hannes Þór Halldórsson, vive dall’interno l’impresa del gruppo guidato da Lars Lagerbäck e Heimir Hallgrímsson, capace di battere l’Inghilterra 2-1 a Nizza e raggiungere i quarti di finale.

La malattia e il ricordo commosso del calcio

La vita può essere imprevedibile e Ingvar Jonsson lo prova sulla propria pelle quando, nel maggio 2026, gli viene diagnosticato un tumore maligno che lo ferma dopo le prime gare di campionato, per iniziare la chemioterapia. In quei mesi il Víkingur gli resta vicino, rinnovandogli il contratto fino a fine 2027 per sostenere lui e la sua famiglia, la moglie Iris e i loro tre splendidi figli.

A ottobre, poche settimane prima di spegnersi all’ospedale Landspítali, il portiere trova la forza di tornare allo stadio Víkin per ritirare insieme ai compagni lo scudo di Campione d’Islanda 2026, quinto titolo nazionale della sua carriera.

Alla notizia della morte, il 26 novembre, tutti si sono stretti attorno alla famiglia di Jonsson: club, istituzioni sportive, ex compagni. In prima fila il Víkingur, la sua squadra fino alla fine, che lo ha salutato così: “Con grande desiderio e profonda tristezza vi informiamo che il nostro caro amico e compagno Ingvar Jónsson, portiere dei Vikings, è deceduto mercoledì 25 novembre, tra le braccia dei suoi cari – si legge su Instagram -. I pensieri dell’associazione e di tutti i vichinghi sono con la sua famiglia e le persone care. Le inviamo le nostre più sentite condoglianze. Con rispetto”.

Profonda la commozione tra i compagni di Nazionale, come Hannes Halldórsson che lo ha definito “un campione in ogni senso della parola, un uomo d’oro e un vero vincitore”. Hörður Björgvin Magnússon ha rievocato le risate nei ritiri da compagni di stanza, promettendo di non dimenticare mai quei momenti, né lui. Anche Matthías Vilhjálmsson, al suo fianco già ai tempi dello Start, oltre che nel Víkingur, lo ha ricordato come uno dei migliori compagni di squadra mai avuti.