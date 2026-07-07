Chi era Lauren Bennett, la cantante di Party Rock Anthem morta a soli 37 anni

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Getty Images Lauren Bennett

Il mondo della musica piange la scomparsa di Lauren Bennett, cantante britannica scomparsa a soli 37 anni. Lauren aveva conquistato le classifiche grazie al brano Party Rock Anthem degli LMFAO ed era famosa per aver fatto parte delle G.R.L. e delle Paradiso Girls. Una voce unica, capace di attraversare anni di pop e dance, dando il suo contributo a hit che hanno fatto la storia.

Addio a Lauren Bennett

Ad annunciare la morte di Lauren Bennett sono state le sue ex compagne di band nelle G.R.L. che sui social hanno espresso la loro enorme tristezza per quanto accaduto, ricordando Lauren Bennett e il suo talento.

“È con grande tristezza che condividiamo la scomparsa della nostra amata Lauren – hanno spiegato -. I nostri cuori sono spezzati e non possiamo esprimere quanto abbia significato per noi. Il suo spirito ha toccato molte vite e sarà per sempre amata e ricordata”.

Nessuna informazione sulle cause della morte, nè sul luogo del decesso, nemmeno dalla famiglia di Lauren che ha deciso di mantenere sulla vicenda il più stretto riserbo.

Chi era Lauren Bennett

Lauren Bennett era nata in Inghilterra, per la precisione a Meopham, nel Kent. Sin da giovanissima aveva iniziato a fare musica, creando a soli 14 anni un duo con una sua amica e partecipando a diversi concorsi locali.

La svolta nella sua carriera era arrivata grazie alla partecipazione a X Factor che le aveva consentito di farsi notare dall’industria musicale. Poco dopo era entrata a far parte di Paradiso Girls, il progetto di Robin Atin, la creatrice delle Pussycat Dolls. A 17 anni Lauren aveva superato il provino e si era trasferita a Los Angeles inseguendo il suo sogno.

Nel 2009 le Paradiso Girls pubblicarono Patron Tequila, singolo che ottenne una grande visibilità sulla scena statunitense. Quando il gruppo si sciolse, Lauren iniziò un nuovo percorso musicale.

Nel 2011 venne scelta per collaborare al singolo Party Rock Anthem degli LMFAO con GoonRock. La canzone divenne ben presto una hit, trasformandosi in un successo mondiale, capace di segnare decenni di musica pop.

Nel Regno Unito la canzone rimase al numero uno delle classifiche ufficiali per ben quattro settimane, mentre negli Stati Uniti mantenne la posizione per sei settimane.

La collaborazione al brano regalò a Lauren Bennett il successo mondiale. Dopo quell’esperienza la cantante entrò a far parte delle G.R.L. insieme a Natasha Slayton, Emmalyn Estrada, Paula van Oppen e Simone Battle.

Le G.R.L. parteciparono al brano Wild Wild Love con Pitbull e nel 2014 pubblicarono un EP. In seguito ottennero il grande successo con il singolo Ugly Heart, che scalò le classifiche internazionali, conquistando la Gran Bretagna, la Nuova Zelanda e l’Australia.

Nel 2014 la band fu colpita da un terribile lutto: la morte di Simone Battle che si tolse la vita, a soli 25 anni, nella sua casa di Los Angeles. Quell’avvenimento provocò lo scioglimento delle G.R.L. che negli anni successivi tornarono a riunirsi per realizzare alcuni progetti e per partecipare a concerti. Nel 2021 la band aveva annunciato di voler realizzare nuova musica, sino alla tragica scomparsa di Lauren Bennett che ha sconvolto tutti.