Incidente per Enrica Bonaccorti: “Sono caduta di faccia”. Il racconto su Instagram

Fonte: IPA Incidente per Enrica Bonaccorti: il racconto su Instagram

Attraverso un post condiviso su Instagram, Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver subito un incidente, cadendo rovinosamente a terra e ferendosi in volto. La conduttrice ed opinionista televisiva ha mostrato ai suoi followers l’immagine del volto tumefatto e ha svelato di essersi ferita alla spalla: imprevisto che l’ha costretta ad una repentina operazione, in seguito alla quale ora sta meglio. “Fra poco ci vediamo a Pomeriggio 5” il suo annuncio, in attesa di essere ospite nello studio di Barbara D’Urso.

Enrica Bonaccorti su Instagram: “Sono caduta di faccia”

Spiritosa e tagliente nei giudizi, ma anche lucida e razionale nell’analizzare gli eventi dominanti nel mondo della televisione e dello spettacolo. Enrica Bonaccorti è una donna dalle mille sfaccettature e vanta una ricca carriera alle spalle, non solo in qualità di conduttrice e showgirl, ma ora anche di opinionista televisiva nei salotti Mediaset. Tuttavia un piccolo incidente di percorso l’ha costretta ad un’operazione, superata a pieni voti: a raccontarlo è lei stessa con un post condiviso su Instagram con tanto di immagini.

“Realtà truccata! Non mi ha menata nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla, ma fra poco ci vediamo a #Pomeriggio5“: così Enrica Bonaccorti ha annunciato di aver subito un incidente. In un’immagine si vede il suo volto tumefatto, mentre nella seconda fotografia è perfettamente truccata e i segni dei lividi sono assenti. Nonostante il piccolo imprevisto che l’ha coinvolta, si dice pronta al ritorno in televisione: quest’oggi è infatti ospite nel salotto di Pomeriggio 5 al fianco di Barbara D’Urso, nel ruolo di opinionista.

Nel post la conduttrice ha voluto anche ringraziare coloro che si sono presi cura di lei. Non solo chi l’ha operata, ma anche chi ha curato la sua immagine dopo la caduta: “Grazie al prof Di Giacomo che mi ha operata e a Paoletta Carrizo che mi ha truccata!”.

Enrica Bonaccorti e gli imprevisti della sua vita

Tuttavia Enrica Bonaccorti non è nuova a simili incidenti domestici, che le hanno causato fratture o escoriazioni al corpo. Nel luglio dello scorso anno, infatti, la conduttrice e showgirl si è mostrata sul suo profilo Instagram con il braccio destro ingessato proprio durante il periodo delle vacanze: “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso”.

Ma nella sua vita Enrica Bonaccorti ha dovuto spesso fare i conti con situazioni impreviste o incidenti di percorso che hanno messo a dura prova la sua tempra. Come il panico creatosi nello studio di Pomeriggio 5 a ottobre dello scorso anno, quando due tavoli destinati agli ospiti sono andati in frantumi. Barbara D’Urso non ha abbandonato le redini della diretta e ha guidato le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, trattandosi di cocci di vetro. In quella circostanza era presente anche la stessa Bonaccorti, che aveva esclamato nel panico generale: “Abbiamo sentito uno scoppio”.

Nonostante gli ostacoli sul suo percorso, Enrica Bonaccorti nella vita ha sempre mostrato coraggio e determinazione. Aggiungendo, anche nei momenti più tosti, un pizzico della sua arma vincente: l’ironia.