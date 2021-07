Enrica Bonaccorti, piccolo incidente domestico: il racconto su Instagram

editato in: da

Questi avrebbero dovuto essere giorni sereni, per Enrica Bonaccorti: appena arrivata nella sua località di villeggiatura, non ha avuto il tempo di rilassarsi che le è subito occorso un piccolo incidente domestico. Nulla di grave, ma non si può certo dire che le sue vacanze siano iniziate nel modo migliore.

A raccontare quanto accaduto è stata proprio la conduttrice, che su Instagram ha condiviso una foto in cui la si vede con il braccio ingessato. “Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4:30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso” – ha scritto Enrica Bonaccorti, spiegando in poche parole quello che le è successo.

Giunta in Toscana per trascorrere qualche giorno in pieno relax, la presentatrice è scivolata dalle scale e si è fratturata il polso: “Il dramma è che è il destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono!” – ha rivelato, con un pizzico di ironia. La Bonaccorti ha trascorso la notte in ospedale e il giorno seguente è stata sottoposta ad una piccola operazione chirurgica. Un’esperienza non certo piacevole, seppure abbia avuto almeno la fortuna di trovare personale ottimo: “Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘cara’”.

Una volta dimessa, qual è stata la prima tappa di Enrica? “Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia, almeno per vedere il mare…” – ha confessato la conduttrice, che non sembra avere alcuna intenzione di farsi rovinare le vacanze da questo piccolo incidente – “Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso“. La fasciatura, che ora mostra sui social con un sorriso smagliante, le impedirà forse di godersi appieno questo periodo di villeggiatura. Ma lei ha deciso di affrontare la situazione con grande ottimismo.

Nel condividere la sua disavventura, Enrica Bonaccorti ha voluto toccare anche uno dei temi più delicati di questo anno così difficile, parlando di vaccinazione. “Dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e con il risultato di eradicarlo del tutto” – ha raccontato la presentatrice, lanciando una frecciatina a coloro che hanno sollevato la polemica in merito all’opportunità di vaccinarsi contro il Covid-19 – “Mia madre, geniale, chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa“.