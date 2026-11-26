Ilona Staller, per tutti Cicciolina, compie 75 anni il 26 novembre: la sua vita è stata scandita da trasformazioni, successi e controversie

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Ilona Staller

I lunghi capelli biondi, le coroncine di fiori e un’immagine che ha attraversato intere generazioni. Ilona Staller, per tutti Cicciolina, compie 75 anni il 26 novembre 2026.

Attrice, cantante ed ex parlamentare, ha segnato un’epoca della televisione e del costume italiano, costruendo un personaggio riconoscibile ben oltre i confini nazionali. Dagli esordi nel mondo dello spettacolo alla politica, passando per il matrimonio con l’artista americano Jeff Koons, la sua vita è stata scandita da trasformazioni, successi e controversie.

Ilona Staller, gli esordi e la nascita di Cicciolina

Nata a Budapest nel 1951, Ilona Staller ha iniziato a lavorare come modella quando era ancora adolescente. Prima della notorietà in Italia, nella sua vita c’erano la passione per la danza e la musica, con lo studio del violino e del pianoforte. Poco più che ventenne si trasferisce nel nostro Paese, dove un incontro è destinato a cambiare per sempre il suo percorso professionale: quello con Riccardo Schicchi, nel 1973.

È alla radio che nasce il soprannome Cicciolina: Staller si rivolgeva agli ascoltatori chiamandoli affettuosamente “cicciolini” e “ciccioline”, dando origine a quello che sarebbe diventato il suo nome d’arte.

Negli Anni Settanta e Ottanta conquista le copertine dei giornali e si afferma nel cinema per adulti. A renderla inconfondibile è il contrasto tra l’immagine romantica, quasi fiabesca, e la trasgressione delle sue apparizioni pubbliche. I boccoli biondi, gli occhi azzurri, gli abiti bianchi e le immancabili coroncine di fiori diventano i tratti distintivi della sua estetica.

Dal cinema alla politica, le tante vite di Ilona Staller

La carriera di Ilona Staller prende una direzione inaspettata nel 1987, quando viene eletta alla Camera dei deputati con il Partito Radicale di Marco Pannella. Rimane in Parlamento fino al 1992, occupandosi, tra gli altri temi, dei diritti degli animali e delle libertà individuali.

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Anche la sua vita sentimentale finisce sotto i riflettori. Nel 1991 sposa l’artista statunitense Jeff Koons, dal quale ha un figlio, Ludwig, nato nel 1992. Il matrimonio naufraga e la separazione dà origine a una lunga battaglia legale per la custodia del bambino.

Negli anni successivi Ilona si allontana progressivamente dal cinema a luci rosse, tornando a dedicarsi alla televisione e partecipando a diversi reality show. Il pubblico italiano la ritrova nel 2022 tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, dove si mette alla prova in una veste molto diversa da quella degli esordi.

Ilona Staller, come è cambiata a 75 anni

A distanza di oltre cinquant’anni dal debutto nel mondo dello spettacolo, Ilona Staller è rimasta fedele a molti degli elementi che l’hanno resa celebre. La chioma bionda, il make-up che mette in risalto gli occhi e la passione per gli accessori romantici continuano a caratterizzare il suo stile.

Il tempo ha cambiato i lineamenti del suo viso, mentre il gusto per gli abiti eccentrici e la teatralità delle sue apparizioni sono rimasti parte della sua identità pubblica.

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A 75 anni, inoltre, Cicciolina è tornata protagonista nel mondo della moda. Nel 2026 è stata scelta tra i volti della campagna autunno-inverno 2026/2027 di Vivienne Westwood, maison britannica che ha fatto della provocazione uno dei suoi codici estetici. In un’intervista in occasione dei suoi 70 anni, Ilona aveva raccontato il suo rapporto con il tempo che passa: “Ogni età ha il suo fascino. Io mi piaccio”.

Cosa fa oggi Ilona Staller

Oggi Ilona Staller vive a Roma e coltiva diverse passioni, tra cui la pittura e gli scacchi. La voglia di tornare in televisione, però, non è mai scomparsa. In un’intervista l’ex parlamentare ha confessato di desiderare una nuova esperienza nei reality show e di sognare un film o una fiction dedicati alla sua storia.

Tra i desideri più personali c’è quello di raggiungere negli Stati Uniti il figlio Ludwig, un viaggio che, stando alle sue dichiarazioni, è ostacolato dalle difficoltà nell’ottenere il visto.