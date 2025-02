Fonte: IPA Michela Murgia, il legame con Ilaria Iacoboni

Il mondo del giornalismo in lutto per la perdita di Ilaria Iacoboni. La conduttrice di Radio Capital, che aveva dovuto affrontare diversi tumori, è morta a 49 anni nella mattina del 18 febbraio. Legata professionalmente a Michela Murgia, con la quale aveva condiviso la conduzione di Tg Zero, lascia il compagno Marco e il figlio Tazio. Era anche la sorella di Jacopo Iacoboni, nota firma de La Stampa.

Chi era Ilaria Iacoboni

Originaria di Napoli, Ilaria Iacoboni si è laureata all’Università La Sapienza di Roma. Si avvicina gradualmente al mondo del giornalismo, dove spazia dalla radio alla televisione fino ad arrivare ai quotidiani. Ha lavorato a La Repubblica Tv e in Rai. È passata anche per RDS ma è a Radio Capital che trova la sua casa come speaker radiofonica e qui ha lavorato fin dal 2001.

Era la sua una delle voci di Tg Zero, con Vittorio Zucconi ed Edoardo Buffoni ma anche con Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa il 10 agosto 2023 per un tumore al quarto stadio che non le aveva lasciato scampo. Le due si sono viste spesso sui social prima di andare in onda, poiché amavano fotografarsi nei momenti che precedevano la trasmissione.

L’addio dei colleghi

“Lei è stata una colonna della redazione, negli ultimi anni ha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione. Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi”, ha scritto Edoardo Buffoni, direttore di Radio Capital.

Andrea Lucatello, voce di The Breakfast Club con Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, l’ha ricordata così: “Il piglio e il sorriso di Ilaria sono le immagini più forti. La sua energia. Ilaria era proprio la compagna di banco ideale, quella che tutti dovrebbero avere. E noi l’abbiamo avuta. Non l’ho mai vista entrare in redazione di cattivo umore. Aveva forza da darti quando la stanchezza di una giornata rischiava di travolgerti. Ed era perfetta in ogni occasione. In onda, nei giornali radio, nei programmi di Radio Capital o nella preparazione delle scalette. Ha sempre seguito l’evoluzione e i cambiamenti che la radio ha subito negli anni, rimanendo saldamente al suo posto. Dai notiziari è passata alle conduzioni pomeridiane e poi al Tg Zero con Michela Murgia ed Edoardo Buffoni. Tanti giorni interrotti solo da una malattia che l’ha costretta a casa dove ha continuato a lavorare con noi. Ospiti, idee, guizzi geniali. Il suo nome sempre presente nel foglio dei turni. Ci mancherai Ilaria. Ci mancherai tantissimo”.

I funerali di Ilaria Iacoboni sono celebrati giovedì 20 febbraio alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere.