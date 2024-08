Fonte: IPA Alain Delon

“Non ho potuto dirgli addio”. Hiromi Rollin, l’ultima compagna di Alain Delon, ha puntato il dito contro i figli. “Sono devastata. Ci siamo amati per oltre trent’anni e per 17 anni abbiamo vissuto assieme. Sono stata allontanata da lui ingiustamente e con violenza”. Delon, che è morto il 18 agosto 2024, è stato a lungo insieme a Hiromi, conosciuta sul set: assistente, badante, compagna. Fino a quando i figli di Delon non hanno deciso di allontanarla dalla sua casa.

Hiromi Rollin rompe il silenzio sul mancato addio ad Alain Delon

“Disumano”. Hiromi Rollin ha scelto Le Figaro per denunciare quel mancato addio ad Alain Delon, con cui ha trascorso 30 anni di vita. Una relazione, la loro, che è durata, per la precisione, più di 33 anni. Ultima compagna di Delon, prima assistente e poi definita “badante”, sono stati i figli dell’attore ad allontanarla da lui, con un’accusa ben precisa. “Circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale”, ed è questo il motivo per cui l’attore è stato posto sotto tutela giudiziaria.

Durante l’intervista, la Rollin ha anche specificato di aver ricevuto un messaggio da parte di Delon a marzo. “Lo scorso marzo mi aveva mandato un messaggio in cui mi chiedeva di andarlo a trovare perché era troppo solo”. Un legame che non è mai stato accettato dai figli: Delon e la Rollin si sono conosciuti sul set, per poi diventare in seguito la sua assistente. E, infine, vivere a casa sua. “Quando arrivavano i suoi figli me ne andavo io. Poi le cose sono cambiate e anche loro hanno visto che dormivamo assieme, che ci baciavamo”.

L’ultimo incontro nel 2023

Hiromi Rollin e Alain Delon non si vedevano da più di un anno, come raccontato dalla stessa donna. “Il 5 luglio 2023 sono caduta in una trappola. Qualche giorno prima eravamo andati in Svizzera per un controllo medico. Al nostro ritorno volevamo recuperare il cane che il figlio Alain-Fabien aveva tenuto durante la nostra assenza. All’epoca lui abitava a Montargis, non lontano da Douchy, e aveva chiesto a suo padre di andare a prendere Loubo a casa sua perché non aveva la macchina. Partii subito con un jeans e maglietta e solo 70 euro e il telefonino. Abbracciai Alain dicendogli che sarei tornata presto. Come potevo immaginare che non lo avrei più rivisto?”.

L’annuncio della morte di Alain Delon

Il 18 agosto 2024 si è spento il divo francese, all’età di 88 anni. A dare l’annuncio sono stati i figli, Alain Fabien, Anouchka e Anthony, insieme all’amatissimo cane dell’attore, Loubo. Icona del cinema, un uomo “troppo bello per essere vero”, un idolo per molti. La famiglia Delon è stata a lungo al centro delle polemiche, soprattutto per il mancato rapporto di Alain con i figli Anthony e Alain Fabien. Ciò non valeva per l’amatissima figlia Anouchka, la sua “prediletta”, a cui avrebbe lasciato metà del suo patrimonio. Il divo aveva deciso di pianificare tutto con largo anticipo, perché conosceva bene i suoi figli. Nel 2019, a Cannes, aveva detto: “Tutto sarà risolto prima della mia morte, che piaccia o no. Se non lo facessi, si dilanierebbero, fra loro ci sarebbe una guerra, ne sono certo”.