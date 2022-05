Hilary Duff posa senza veli e arriva su Disney con How I Met Your Father

Sentirsi a proprio agio con il proprio corpo è difficile per molte di noi, complici standard spesso irraggiungibili. E, sebbene possa sembrare strano, anche le grandi star che tanto ammiriamo non sono esenti dal superare certe difficoltà. Del resto siamo donne, a prescindere dalla popolarità. Hilary Duff ha deciso di mettersi (letteralmente) a nudo e lo ha fatto in una splendida copertina e alcuni scatti realizzati per Women’s Health, a distanza di qualche mese dalla sua ultima gravidanza. Il corpo cambia sì, ma la vittoria più grande è accettarlo e accettarsi, prendersi cura di sé con tutto l’amore del mondo.

Hilary Duff posa per la prima volta senza veli

“È stato spaventoso…sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!” ha scritto la dolce Hilary Duff, a corredo della copertina di Women’s Health che ha condiviso con i suoi follower di Instagram. Per la prima volta la popstar ha accettato di posare senza veli, in tutto il suo naturale splendore e – a giudicare dalle sue parole – non è stata un’impresa così semplice. Anche se è una delle donne più affermate e celebri del Pianeta.

A realizzare gli scatti è stata la fotografa Daniella Midenge, alla quale la cantante e attrice ha rivolto tutta la sua gratitudine: “Adoro queste foto così tanto, grazie per aver catturato un momento in cui mi sono sentita completamente vulnerabile ma potente“. Mostrarsi al naturale non è semplice e tutte noi sappiamo quanto sia difficile a volte anche solo guardarci allo specchio. Ma con l’aiuto delle persone giuste tutte noi possiamo superare le paure e il timore di mostrarci con quelle imperfezioni che tanto critichiamo ma che, in realtà, sono ciò che ci rende uniche.

“Mi sentivo forte e bella e ridevo molto entrando in alcune di queste pose senza i miei mom jeans a vita alta e oversize, ciò che indosso normalmente – ha scritto Hilary Duff -. Grazie a tutti coloro che hanno normalizzato questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore”.

Hilary Duff, orgogliosa del proprio corpo

Se le parole di Hilary Duff su Instagram colpiscono, ancor più significative sono quelle rilasciate nell’intervista pubblicata su Women’s Health. L’artista ha raccontato senza mezzi termini come soltanto adesso, all’età di 34 anni e dopo aver dato alla luce tre figli, sia riuscita a trovare un equilibrio e ad amarsi davvero, nel modo più puro e profondo.

“Sono orgogliosa del mio corpo – ha affermato -. Sono orgogliosa che abbia messo al mondo tre figli per me. Sono arrivata a un punto di essere in pace con i cambiamenti che il mio corpo ha subito”. Poi ha continuato: “Penso che a 34 anni ho appena guadagnato molto rispetto per il mio corpo. Mi ha portato tutti i posti in cui dovevo andare, mi ha aiutato a costruire una bella famiglia”.

Quelle di Hilary Duff sono le parole di una donna matura, di una mamma che ha imparato ad andare al di là di un piccolo “rotolino” in più o di qualche smagliatura. Dopo l’ultima gravidanza, come lei stessa ha affermato, ha cominciato a prendersi cura di sé come non aveva mai fatto prima, concedendosi una vita sana e un po’ di attività fisica giornaliera. Anche la meditazione è stata importante per imparare ad amarsi, ma il merito più grande va ai suoi tre figli, con i quali adora spendere il suo tempo e che hanno portato nella sua vita una gioia indescrivibile.

How I met your Father, quando e dove vedere la nuova serie con Hilary Duff

Hilary Duff è una donna in carriera e, oltre a prendersi cura della propria famiglia, non ha mai smesso di dedicarsi al proprio lavoro e alle proprie passioni. In una recente intervista ha rivelato di aver intenzione di mettersi presto all’opera per la realizzazione di un nuovo album musicale. Nel frattempo, però, si prepara al debutto su Disney Plus con la nuova serie How I Met Your Father.

Se il titolo vi ricorda qualcosa, avete proprio ragione. How I met Your Father è lo spin off della celeberrima sitcom How I Met Your Mother, che racconta le vicissitudini degli amici Ted, Marshall, Robin, Barney e Lily nella New York degli anni Duemila. Se nella prima serie era Ted a raccontare ai figli con lunghissimi flashback come avesse conosciuto la loro mamma, stavolta è la protagonista Sophie a fare lo stesso. E a interpretarla nella versione giovane è proprio Hilary Duff, mentre la versione âgée è affidata al talento di Kim Cattrall (la splendida Samantha di Sex and The City).

How I Met Your Father debutta in Italia sulla piattaforma digitale Disney Plus a partire da mercoledì 11 maggio con i suoi dieci episodi (tutti da ridere).