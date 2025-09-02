Graham Greene è morto a 73 anni, chi è la moglie Hilary al suo fianco fino alla fine

IPA Graham Greene nel 1991 agli Oscar

Impossibile dimenticare il grande attore Graham Greene in Balla coi Lupi, anche se nella sua lunghissima carriera lo abbiamo visto più volte al cinema. Si è spento il 1° settembre all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia, e al suo fianco, fino alla fine, c’è stata la moglie Hilary Blackmore. Lascia anche la figlia Lilly Lazare-Greene e il nipote Tarlo.

Addio a Graham Greene, l’attore di Balla coi Lupi è morto a 73 anni

Graham Greene si è spento lunedì 1 settembre in ospedale a Toronto: la notizia è stata confermata dal suo portavoce. Attore indimenticabile in pellicole come Balla coi Lupi o Il Miglio Verde al fianco di Tom Hanks, vanta una lunghissima filmografia: la causa della morte non è stata specificata, ma l’attore ha combattuto contro una lunga malattia. “Era un grande uomo di moralità, etica e carattere e ci mancherà per sempre. Sei finalmente libero. Susan Smith ti aspetta alle porte del paradiso”, ha dichiarato Michael Greene, il suo agente, a Deadline. Susan Smith era l’agente storico dell’attore, scomparsa nel 2013.

Nato il 22 giugno 1952 a Ohsweken, nella Riserva delle Sei Nazioni, prima di dedicarsi alla recitazione ha svolto dei lavori saltuari. Poi, dapprima il debutto a teatro, negli anni ’70, e sullo schermo con la serie The Great Detective: il primo film nel 1983, Running Brave. La svolta è arrivata con Balla coi Lupi, dove ha interpretato “Uccello Scalciante”: scelto da Kevin Costner, la pellicola è stata candidata a 12 nomination all’Oscar. Greene stesso è stato candidato come Miglior Attore Non Protagonista.

Lo ricordiamo anche per il ruolo di Harry Clearwater, tra gli anziani dei Quileute, nel film di Twilight (New Moon e Breaking Dawn – Parte 2). Oltre che al cinema, ha lavorato in televisione: tra le ultime apparizioni, in Echo, miniserie televisiva del 2024. L’attore, come riporta Deadline, ha comunque lavorato fino alla fine, e ha un film thriller in cantiere: Ice Fall con Joel Kinnaman. Nella sua lunga carriera, come anticipato, è stato candidato agli Oscar (ma non ha vinto la statuetta): ha vinto un Grammy, un Gemini e un Canadian Screen Award, e inoltre è stato candidato all’Independent Spirit Award. Ha inoltre la sua stella sulla Walk of Fame canadese, paese natale dell’attore. Tra gli artisti più talentuosi e carismatici, viene inoltre ricordato per il suo impegno nella comunità, aprendo le porte di Hollywood a tantissimi attori indigeni.

La moglie Hilary Blackmore al suo fianco fino alla fine

Come confermato dal portavoce, al fianco di Greene in ospedale, c’è stata la moglie Hilary Blackmore. Nel 1981, l’attore ha avuto la figlia con l’attrice canadese Carol Lazare (Lilly Lazare-Greene), e si è sposato in seguito, nel 1990, con Hilary Blackmore: più di 35 anni d’amore insieme. La coppia ha sempre vissuto lontana alle luci dei riflettori: la coppia si sarebbe conosciuta, secondo le indiscrezioni, proprio sul set. Viene descritta come una donna timida e riservata, che non ha mai amato le luci dei riflettori. Stando a quanto riportato dal New York Post, Hilary era presente al momento della morte del marito: è rimasta al suo fianco fino alla fine.