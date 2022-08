Heidi Klum: “Non importa se mi dicono che sono vecchia”. E svela i suoi segreti

Fonte: IPA Heidi Klum osa con top bustier e ciclisti: il look rock-chic (e super firmato)

Heidi Klum, che è pronta a tornare su Prime Video dal 19 settembre con la terza stagione di Making the Cut, in cui conduce insieme allo stilista Tim Gunn, non ha intenzione di plasmarsi con il passare degli anni. In occasione della conferenza stampa per la nuova stagione del talent, la supermodella ha svelato i suoi segreti.

Heidi Klum, i suoi più grandi segreti

Durante la conferenza stampa per la terza stagione di Making The Cut, che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 19 settembre 2022, Heidi Klum ha raccontato molto di sé ai giornalisti e ha spiegato di non scendere a compromessi con l’età che avanza.

Quarantanove anni e l’aspetto di una ventenne, la supermodella di Victoria’s Secret continua a conquistare tutti senza freni, nonostante qualcuno possa avere da ridire sul suo modo di vestire ritenuto poco consono per la sua età. “A 80 anni metterò la minigonna proprio come ora, che indosso vestiti che indossavo a 20 anni. Non me ne frega niente se dicono che sono troppo vecchia. Mi considero una bambina selvaggia, dalla personalità rumorosa, colorata e buffa e il mio abbigliamento deve rispecchiarlo”, ha spiegato la Klum. “A volte mi voglio vestire sexy, altre bohemien, ma dipende dal mood di quel giorno, non certo dal giudizio altrui”.

Un ragionamento più che giusto, che la rende ancora più unica. Heidi Klum non ha intenzione di scendere a compromessi e non le interessa rientrare in un certo tipo di standard, soprattutto se consigliato da qualcuno. Ama cambiare e sentirsi bene con se stessa, che sia con un jeans o con una minigonna.

Riguardo ai suoi innumerevoli vestiti, anche in questo caso la supermodella non ha la minima intenzione di tagliarne fuori alcuni e scegliere cosa vada bene o meno per la sua età. Heidi Klum conserva tutto, ma in casa c’è qualcuno che può usufruire del suo guardaroba. “Non butto mai niente. La maggiore, Leni (figlia di Flavio Briatore), veste la mia taglia. La più piccola, Lou, ha quasi raggiunto il mio numero di scarpe”, ha spiegato. Sicuramente il suo più grande segreto è quello di non considerare minimamente il giudizio altrui, continuando a vestirsi, truccarsi e pettinarsi come meglio crede.

Heidi Klum, l’idea di bellezza in “Making The Cut”

Risulterebbe automatico pensare che un programma condotto da una supermodella come Heidi Klum possa contenere al suo interno solo canoni di bellezza a cui le passerelle negli anni hanno abituato tutti.

Eppure non è così, perché la sua idea è quella di raggiungere ogni tipo di corpo, rappresentando ogni donna e ogni forma. “Sai perché le nostre modelle sembrano tutte splendide? Perché rappresentano ogni tipo di donna, in ogni forma. Quando l’ho proposto a Project Runaway le prime volte i concorrenti hanno storto il naso, erano proprio arrabbiati all’idea di dover vestire corpi con taglie non da campionario, così come fanno molti designer che non tollerano silhouette diverse. E invece no: il dovere di uno stilista è creare una moda che vesta tutti, nessuno escluso”.

Su questo Heidi Klum non ha intenzione di cambiare idea, com’è giusto che sia, e per questo può ritenersi orgogliosa così come per ogni ambito della sua vita, compreso il suo modo di apparire, perché non c’è il minimo rischio che possa plasmarsi per compiacere terze persone. Il suo segreto più grande è questo, ed è sicuramente anche la sua carta vincente.