Gwyneth Paltrow compie 50 anni e si prepara alla festa in bikini

Fonte: IPA Gwyneth Paltrow e i regali hot agli amici vip (senza freni)

L’abbiamo amata al cinema, l’abbiamo riscoperta imprenditrice, e fa sempre discutere per le sue idee bizzarre: Gwyneth Paltrow festeggia 50 anni, e lo fa, come sempre, a modo suo, con una foto in bikini nel giardino di casa. Se la sua festa è top secret, è certo che l’attrice oggi ha tanto da celebrare, partendo dalla sua nuova vita nel campo del commercio ecosostenibile e a misura di donna.

Festa in bikini per i 50 anni di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow sembra far parte di quel club delle dive di Hollywood che, arrivate a 50 anni, sembrano ringiovanire: Jennifer Lopez, Sharon Stone, Jennifer Aniston, Gwen Stefani ne sono un esempio molto evidente. L’attrice e imprenditrice, infatti, si mostra più in forma che mai nello scatto per celebrare l’importante traguardo, solo anagrafico, visto che nel corpo e nello spirito Gwynet è molto più giovane. Come da lei stesso dichiarato, se i 40 anni per lei sono stati terribili (tra divorzio, carriera non proprio al top, e figli molto piccoli), i 50 segnano la sua rinascita. E per questo, perché non festeggiarli in bikini a bordo piscina?

Lei non è mai ricorsa al bisturi, fa solo regolare uso di laser per la pelle, e a 50 anni sembra più bella, e più felice, di prima. Ci sarà un maxi party per questa occasione? Sicuramente, magari organizzato dal marito Brad Falchuk, ma intanto si gode il relax totale nel suo giardino. La vita a 50 anni per lei è appena cominciata.

Da stella del cinema a imprenditrice irriverente

Da Sliding Doors a Shakespeare in Love, passando per la saga di Iron Man e serie tv come Glee e The Politician, Gwyneth Paltrow ha dato sfogo alla sua versatilità recitativa incatenando milioni di spettatori in tutto il mondo con la sua bravura. Eppure, a un certo punto, ha iniziato a rifiutare ruoli e concedersi sempre meno al grande schermo, concentrandosi su un progetto davvero inaspettato.

La fondatrice di Goop, che oggi le frutta centinaia di migliaia di dollari, si è dedicata in questi anni alla ricerca del benessere psico fisico, tra stranezze, estremismi, una dieta ferrea e prodotti completamente naturali (da lei inventati) per la cura della pelle.

L’avevamo definita tutti eccessivamente bizzarra qualche anno fa ma lei, grazie al successo della sua attività, ci ha dimostrato che aveva ragione, e che ci aveva visto lungo. Proprio il gioco di ridicolizzare le sue idee (come le candele al profumo di vagina, per citare la più popolare) è servito a far vendere i suoi prodotti che, in realtà, sono molto più concreti e ecosostenibili. Gwyneth ha concretizzato idee per le donne che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di mettere in commercio, conquistando, nel tempo, consensi per le sue innovazioni.

Gwyneth Paltrow: i due mariti e la storia con Brad Pitt

Prima di Jennifer Aniston e Jennifer Lopez c’era lei: infatti, Gwyneth Paltrow ha quasi sposato Brad Pitt, con il quale ha avuto una relazione dal 1994 al 1997, ed è stata legata sentimentalmente a Ben Affleck per due anni.

Poi è arrivato quello che sembrava l’amore della sua vita, il leader dei Coldplay Chris Martin: la coppia è stata sposata dal 2003 al 2015, e ha due figli, Apple e Moses, che sono cresciuti e sono sempre più simili ai genitori.

Nel 2018 Gwyneth Paltrow ha sposato l’attuale marito, il produttore Brad Falchuk.