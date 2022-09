Apple, la figlia bellissima di Gwyneth Paltrow (identica a lei)

Fonte: Instagram Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow

Buon sangue non mente: lo dimostrano i figli delle star che spesso dai genitori non hanno ereditato soltanto il talento, ma anche il fascino. L’elenco è molto lungo e ci si aggiunge anche Apple, la bellissima figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin che è identica alla mamma. E il confronto è facile dal momento che l’attrice ha pubblicato una – rara – foto con in cui appare non soltanto Apple, ma anche il figlio Moses rispettivamente 18 e 16 anni.

Apple, la figlia di Gwyneth Paltrow che è la sua copia

Lunghi capelli biondi, un sorriso genuino e dei bellissimi occhi: Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e del cantante dei Coldplay Chris, ha 18 anni ed è la copia della mamma. A svelarlo proprio l’attrice che sul suo profilo Instagram ha condiviso un post con alcuni scatti dell’estate appena trascorsa. Se si scorrono le immagini si possono ammirare tanti momenti speciali che ha voluto racchiudere in un unico carosello. Tra cui una foto con i due figli. Gwyneth Paltrow ha il volto che trasuda felicità, mentre abbraccia Apple e Moses. Entrambi somigliano molto alla mamma, ma le similitudini tra mamma e figlia sono impressionati. A partire da quel sorriso, che sfoggiano entrambe, capace di coinvolgere anche chi lo osserva, fino ai lunghi capelli biondi in una tonalità che è un po’ il marchio di fabbrica dell’attrice.

Apple, che è nata a Londra il 14 maggio del 2004, a inizio estate si è diplomata e l’attrice aveva condiviso nelle storie Instagram uno scatto insieme a lei e all’ex maritio per festeggiare quel traguardo speciale. Poco tempo prima erano state molto toccanti le parole che aveva scelto per celebrare i 18 anni della figlia. Nella lunga dedica si poteva leggere: “Non potrei essere più orgogliosa della donna che sei. Sei sempre stata quello che ho sempre desiderato e molto di più. La parola orgoglio non rappresenta bene tutto questo, il mio cuore si scioglie per un’emozione che non riesco ad esprimere. Sei davvero straordinaria in ogni modo possibile”.

Bellissima, Apple si è diplomata alla Harvard Westlake School. Seguirà il percorso artistico di uno dei due genitori? Per il momento questo non è dato saperlo, ma c’è chi dice che il talento non le manchi.

Gwyneth Paltrow, le foto per la sua estate

A corredo del post che racconta la sua estate, Gwyneth Paltrow ha espresso la sua gratitudine per i mesi appena trascorsi: “Estate 2022 hai portato tutto senza parsimonia. Euforia, avventura, transizione, gioia e crepacuore allo stesso modo. Grazie per i tuoi promemoria, collegamenti e approfondimenti”. E se si scorrono le foto si possono ammirare alcuni dei momenti speciali vissuti durante questo periodo. Da un breve video di un cielo azzurro, a giornate in spiaggia, cibo, uno scatto di sua mamma Blythe Danner e uno con il marito Brad Falchuk. Il Brad “giusto” come lo aveva definito in un’intervista molto divertente ed emozionante fatta a Brad Pitt, grande amico e suo ex con cui ha vissuto una relazione tra il 1994 e il 1997.

E quelli condivisi da Gwyneth Paltrow su Instagram sono scatti profondamente speciali, che raccontano di momenti in famiglia, lontani dai riflettori. Foto bellissime, che mostrano i legami più veri, ma anche la grande somiglianza mamma e figlia.