Grande Fratello Vip: confermata nel cast Flavia Vento

Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo nome: tra i concorrenti della quinta edizione ci sarà anche Flavia Vento. L’attrice e showgirl potrebbe diventare uno dei personaggi di punta all’interno del bunker di Cinecittà e degna erede di Antonella Elia.

La notizia arriva in anteprima da TvBlog: dopo il successo della scorsa edizione, al timone del reality show amatissimo dal pubblico tornerà nuovamente Alfonso Signorini, che nelle scorse settimane aveva già svelato le prime anticipazioni.

Il conduttore aveva spiegato che il Grande Fratello Vip partirà a settembre – in anticipo rispetto alle scorse stagioni – rivelando anche che il programma andrà in onda con due dirette settimanali: “All’inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa”, aveva dichiarato Signorini.

Poi anche per questa quinta edizione il conduttore sta preparando un cast di tutto rispetto: “Come lo scorso anno, la gente non dovrà mai dire: ‘Ma questo chi cavolo è?’, perciò sto lavorando mattina e sera. Il cast sarà ancora più famoso“, aveva preannunciato.

Prima di Flavia Vento un altro nome della televisione italiana era venuto fuori, quello di Elisabetta Gregoraci: la showgirl dovrebbe entrare nel bunker di Cinecittà, nonostante l’opposizione dell’ex marito Flavio Briatore, che non condividerebbe questa scelta.

Già qualche anno fa la Gregoraci era stata indicata con assoluta certezza come una concorrente del Grande Fratello Vip. All’ultimo minuto però l’ingaggio della showgirl era saltato, sempre a causa dell’intromissione dell’imprenditore. Questa volta però Elisabetta sarebbe convinta a partecipare al reality show, pronta a lanciarsi in questa nuova avventura.

Intanto in questi giorni dai social è arrivato un indizio che non è sfuggito all’occhio curioso dei più attenti: Katia Fanelli, ex concorrente di un altro reality, Temptation Island, potrebbe essere una delle partecipanti al Grande Fratello Vip.

A quanto pare Signorini, dopo sostenuto tanti provini con personaggi famosi, avrebbe in programma di passare anche a qualche volto più giovane, seppure meno conosciuto. Sulla Fanelli non c’è ancora una conferma ufficiale, ma nel frattempo il cast del Grande Fratello Vip 5 comincia a prendere forma: la notizia della partecipazione di Flavia Vento preannuncia che non mancheranno discussioni e liti nella Casa più seguita d’Italia.