Chi è Giulia Vitaliti, che da Miss Italia è diventata star di TikTok

Occhi chiari, sorriso incantevole, lunghi capelli che le incorniciano il viso: stiamo parlando di Giulia Vitaliti, bellissima e simpaticissima tiktoker che è diventata una star dei social. La giovane ad appena 19 anni ha partecipato a Miss Italia 2019, arrivando alle fasi finali del concorso. Sebbene non abbia vinto il titolo della più bella d’Italia, Giulia è riuscita a conquistare nel tempo un vasto pubblico che non ha mai smesso di seguirla.

Nome e cognome: Giulia Vitaliti

Data e luogo di nascita: 17 agosto 1999, Catania

Dove abita: San Giovanni La Punta

Segno zodiacale: Leone

Fidanzato: Andrea Rosa

TikTok: Giulia Vitaliti

Instagram: Giulia Vitaliti

Giulia Vitaliti da piccola

Grazie alla sua bellezza Giulia Vitaliti ha esordito nel mondo della moda da piccola: ha iniziato a sfilare fin da giovanissima, collaborando con numerosi brand. Poi, un po’ per gioco, ha iniziato a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza.

È riuscita a conquistare la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est, ma il grande successo è arrivato a Miss Italia 2019, dove è arrivata in finale sbaragliando la concorrenza.

Le storie d’amore di Giulia Vitaliti

La bella tiktoker non ha mai voluto svelare troppo sulla sua vita sentimentale. La Vitaliti infatti ha sempre mostrato ai suoi follower pochissimo della sua quotidianità, facendo trapelare solo pochi dettagli.

Simone Nicosia

Fino a poco tempo fa Giulia Vitaliti era impegnata con Simone Nicosia, un pallavolista di serie A. Sebbene fosse molto riservata, a volte l’influencer pubblicava degli scatti romantici in compagnia del ragazzo, che col tempo sono diventati sempre più rari.

Andrea Rosa

Dopo la fine della storia con Simone, Giulia ha vissuto un periodo di solitudine, fino a quando non ha deciso di rendere nota ai follower la sua relazione con Andrea Rosa, uno dei partecipanti de La Caserma. I due si sono conosciuti durante una diretta e da allora non si sono più lasciati.

La famiglia di Giulia Vitaliti

Data la sua estrema riservatezza, la creator ha sempre tenuto lontano dai social la sua famiglia. Quello che sappiamo è che è stato il papà Nino a trasmettere alla figlia Giulia la passione per la pallavolo, che l’ha portata a gareggiare anche in serie C.

Collaborazioni e litigi

Dato il suo carattere schivo e riservato, la Vitaliti non è mai stata al centro dei gossip. Solo di recente è stata accusata da alcuni utenti di aver “rovinato” l’amicizia tra Andrea Rosa, il suo fidanzato, e la compagna de La Caserma Naomi Akano. “L’amicizia tra loro è una cosa esterna a me – ha affermato su Instagram – se il fatto che lui si sia innamorato e sia felice è causa di rottura di un’amicizia vuol dire che non era un’amicizia vera”.

Le attività di Giulia Vitaliti

Giulia Vitaliti ha dimostrato nel tempo di avere tanti interessi: oltre alla pallavolo è sempre stata appassionata di criminologia, e per questo, dopo il diploma, ha intrapreso il percorso per laurearsi in psicologia.

Il suo sogno però è sfondare nel mondo del cinema: è per questo che la giovane ama pubblicare sui suoi profili social tanti video POV – acronimo per Point Of View – filmati che mettono nei panni della persona che sta vivendo una determinata storia o situazione. In questo modo può mettere in mostra uno dei suoi più grandi talenti, quello della recitazione.