Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, la lite e il colpo di scena

Dopo la lite in tv per Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi arriva un colpo di scena molto particolare.

Fonte: IPA Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

La lite fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci potrebbe arrivare ad un punto di svolta nei prossimi giorni. Secondo alcune indiscrezioni infatti non solo le due si sarebbero riappacificate, dopo lo scontro al GF Vip, ma la conduttrice sarà presto protagonista di un’intervista fatta dalla Salemi.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, colpo di scena dopo la lite

A svelarlo è Deianira Marzano, esperta di gossip, che su Instagram ha rivelato che le due avrebbero fatto pace. Dopo la lite al GF Vip in cui erano rimasti coinvolti anche Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli, la showgirl e l’influencer si sarebbero chiarite.

Così tanto che Elisabetta Gregoraci sarà presto ospite di Non lo faccio per moda, il podcast di Giulia Salemi. Il programma nei giorni scorsi ha ospitato personaggi come Aurora Ramazzotti, che ha parlato del rapporto con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma anche la cantante Noemi, e sta ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico.

La prossima ospite ad essere intervistata potrebbe essere proprio Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse settimane la conduttrice aveva raccontato la sua nuova vita dopo la partenza del figlio Nathan Falco per la Svizzera, dove si trova per studiare, parlando anche di momenti di sconforto e debolezza.

“A un certo punto la vita ti toglie le cose tutte insieme – aveva spiegato qualche settimana fa al settimanale Oggi -. Un figlio che cresce, un amore che finisce, un lavoro che cambia. E tu inizi a pensare che l’unico che non ti abbandonerà mai è il vasetto con la crema di cioccolato”.

Lo showgirl aveva poi confessato di aver sofferto di fame nervosa: “Non pensavo potesse succedere a me. Poi mi sono ritrovata con una mano nel sacchetto delle merendine e l’altra in quello dei biscotti”. Temi importanti che di sicuro verranno affrontati nel corso del podcast, dove Elisabetta si racconterà.

La lite fra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Qualche tempo fa Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi erano state protagoniste di una lite piuttosto accesa al GF Vip. Tutte era nato dopo la nomination della Salemi nei confronti della showgirl.

Alfonso Signorini aveva dunque parlato di alcuni litigi e discussioni scoppiate in passato fra le due per via di messaggi inviati da Giulia Salemi a Flavio Briatore. Dopo lo scontro in diretta, la Salemi si era sfogata con Dayane Mello.

“Ho avuto anche io i miei flirt, ma io con Briatore non scherziamo, non ci ha mai provato con me – aveva spiegato -. Io Elisabetta l’ho vista delle volte in un locale, lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. […] Lei mi sta facendo passare per accattona perché io le ho dato della snob? Ma quello sei! Adesso ha fatto un bagno di umiltà ma è sempre stata una snob”.

Insomma, uno scontro piuttosto acceso che però si sarebbe presto risolto. Dopo l’uscita dal GF Vip le due donne si sarebbero evitate per diverso tempo, sino ad arrivare ad un chiarimento.

Una pace che sarebbe stata segnata anche dalla scelta di Giulia Salemi di ospitare Elisabetta Gregoraci nel suo podcast.