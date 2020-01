Giulia De Lellis derubata, lo sfogo su Instagram: “Mi hanno fatto male”

editato in: da

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram dopo essere stata derubata. La fidanzata di Andrea Iannone ha raccontato nelle Stories di aver subito l’ennesimo furto, svelando che questa volta i malviventi le avrebbero tolto qualsiasi cosa.

“Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata – ha detto la fashion blogger ed ex di Andrea Damante – ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa”. Giulia ha svelato di essere rimasta molto scossa e provata dal furto, per questo motivo ha deciso che cambierà le sue abitudini riguardo i social, condividendo meno informazioni con i follower.

“Questa volta me l’hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male. Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi – ha confessato ai fan -. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di m***a gliela serviamo su un piatto d’argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata”.

La fidanzata di Andrea Iannone non è entrata nei dettagli, ma ha fatto capire di essersi trovata in una situazione molto difficile. Per questo motivo ha ringraziato su Instagram tutti gli amici e i parenti che l’hanno aiutata. “Io il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande – ha spiegato Giulia De Lellis -. Non posso far altro che ringraziare i ragazzi de La Rinascente di Roma, la mia amica Alessandra che mi ha portato la tuta, mia zia che mi ha portato la piastra. tutti mi hanno aiutata a recuperare le mie cose, sono stati tutti super fantastici nonostante la mia depressione. Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente”.