De Lellis, Iannone rompe il silenzio e parla della fine della loro storia

Tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è ufficialmente finita. Dopo il rincorrersi di voci che preannunciavano la rottura della loro relazione, i due hanno dato la conferma senza girarci troppo intorno e senza fornire tante spiegazioni. La curiosità dei fan, però, è in costante aumento e sono numerose le domande rivolte ai due ex fidanzati.

È passato circa un mese dalla fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Proprio quando tra loro sembrava andare tutto bene, tanto che qualcuno aveva iniziato a ipotizzare la possibilità delle nozze, i due si sono separati. Ad accorgersene, prima di tutti, i loro fan, che hanno notato una strana lontananza. A confermare la rottura, poi, ci ha pensato la De Lellis, che non ha fornito nessuna spiegazione sulle motivazioni, nonostante le voci di un ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante.

A rompere il silenzio, ora, ci ha pensato Iannone che, attraverso storie su Instagram, ha risposto ai suoi fan con parole ricollegabili anche della relazione con Giulia De Lellis. I follower del motociclista, infatti, sono preoccupati per il suo stato d’animo. Per questo, Andrea ha, innanzitutto, voluto rassicurare tutti e ha chiarito di star bene e di non sentirsi solo:

Tra le risposte di Iannone, però, non è passata inosservata una sua riflessione sull’amore con chiari riferimenti alla sua storia con la De Lellis:

Il segreto è non accontentarsi. Trovare la persona con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre… l’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva sempre al momento giusto. E se non è arrivato non è il momento giusto.