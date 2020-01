Chi è Giovanni Tobia De Benedetti, il latinista de La Pupa e il Secchione che ha conquistato tutti

editato in: da

Giovanni Tobia De Benedetti è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione (e viceversa), condotto da Paolo Ruffini. La prima puntata del reality, andata in onda il 7 gennaio 2020, ha permesso al pubblico di Mediaset di notare la sua ironia sottile. Ma chi è questo ragazzo? Giovanni Tobia, che è stato scelto dalla Pupa Carlotta (di professione modella), è nativo di Roma.

Dopo essersi diplomato al Liceo Classico si è iscritto a Lettere Classiche presso l’Università la Sapienza. Prima dell’inizio degli studi universitari ha frequentato un corso di perfezionamento in latino e greco presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma.

Il suo curriculum studiorum è di tutto rispetto. Giovanni Tobia De Benedetti, a soli 22 anni, ha alle spalle traguardi accademici molto importanti. Tra questi è possibile citare il fatto di essere diventato assistente della Professoressa Flavia Farina, giovanissima docente universitaria di greco (ha meno di 30 anni).

De Benedetti ha inoltre fatto parte di un progetto internazionale sugli studi classici avente tra gli organizzatori l’Università di Amman (capitale della Giordania). Ha altresì studiato pianoforte in conservatorio e, come rivelato alle Pupe durante il discorso di presentazione, nel tempo libero ama leggere Cicerone.

Tornando un attimo alla sua passione per la musica è bene citare la partecipazione a un concorso pianistico internazionale e a uno nazionale, nel corso del quale ha ottenuto ottimi risultati arrivando fino alle tappe finali.

Il giovane classicista è presente su diversi social. Nell’elenco è possibile citare Facebook, dove ha un profilo personale pubblico. Grazie ad esso è possibile ricavare numerose informazioni su di lui. Si può per esempio sapere che vive a Roma e, dando un’occhiata ai post che condivide, notare la passione per la musica lirica, che coltiva presenziando a diversi concerti in chiese e teatri della capitale.

I social rivelano pure l’amore per un film dedicato al musicista Pierluigi da Palestrina, ma anche un lato che ha sorpreso il pubblico del reality. Per scoprirlo bisogna spostarsi dal profilo di Facebook a quello di Instagram.

Qui, con il nickname di jean_petit_, ha condiviso pochissime foto, ma sufficienti a conquistare tantissime fan. Una di queste è infatti in netto contrasto con il look formale con camicia, gilet e cravatta mostrato durante la prima puntata del reality e lo ritrae in costume, fisico scolpito e ricci neri, mentre guarda l’orizzonte su una spiaggia dell’Isola d’Elba la scorsa estate.