Giorgia fa il verso a Jennifer Lopez: “G e Lo from the block (senza yacht)”

Giorgia, così piccola, così grande: 50 anni e (davvero) non sentirli

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono senza dubbio la coppia d’oro dell’estate, e le loro splendide foto insieme hanno conquistato migliaia di fan. È da qui che Giorgia ha tratto ispirazione per uno scatto bellissimo (e molto divertente): imitando la celebre star, ci ha regalato un momento stupendo.

Dopo mesi di indiscrezioni e voci più o meno confermate, Jennifer Lopez ha recentemente deciso di uscire allo scoperto: nel giorno del suo 52esimo compleanno, ha condiviso su Instagram il suo primo bacio con Ben Affleck, rendendo così definitivamente ufficiale il loro ritorno di fiamma – a quasi 20 anni di distanza. Nei giorni seguenti, i due si sono concessi una meravigliosa vacanza a bordo di un lussuoso yacht, che ha fatto tappa a Capri per godere di una delle nostre bellezze più amate dagli stranieri.

Per imitare alcuni degli scatti più sensuali di JLo, la bravissima cantante Giorgia ha deciso di mettersi in posa per una foto decisamente originale. Distesa bocconi, con la schiena rivolta verso il cielo, l’artista sfoggia un bikini splendido e una silhouette da favola. Una vista decisamente apprezzata dal suo compagno, che la guarda ammirato e le poggia una mano sul fondoschiena.

“G e Lo from the block (senza yacht)” – ha scritto Giorgia a didascalia del ritratto, un simpatico gioco di parole nascosto nel titolo di uno dei più grandi successi di Jennifer Lopez. Se “G” è l’iniziale del suo nome, “Lo” è il cognome del suo fidanzato: insieme hanno dato vita a questo divertente siparietto, e poco importa se lo yacht non c’è. I due si stanno godendo le loro vacanze in Salento, sicuramente meno lussuose di quelle che la popstar sta trascorrendo con Ben Affleck, ma non hanno comunque nulla da invidiarle.

L’amore c’è, ed è quello che li tiene uniti da ben 17 anni: Giorgia ed Emanuel Lo, talentuoso ballerino e coreografo, si sono conosciuti in un momento davvero difficile per la cantante, che stava affrontando l’enorme dolore per la morte del suo ex fidanzato Alex Baroni. Con lui al suo fianco, è riuscita pian piano a risollevarsi e la sua vita è andata avanti. Oggi sono più felici che mai, e hanno anche uno splendido figlio che, nel 2010, è arrivato ad allargare la loro famiglia. Nessuno yacht in vista per loro, ma un sentimento profondo che nessuno può spezzare.