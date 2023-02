Giorgia Soleri, perché ha chiuso tutti i suoi profili social

Fonte: IPA Giorgia Soleri, perché è sparita dai social

Se la si cerca su Instagram non c’è. Infatti provando a digitare Giorgia Soleri sui social vengono fuori profili fan, ma non il suo. L’influencer ha deciso di chiudere tutti i suoi account molto seguiti e, almeno per il momento, non è raggiungibile su Instagram e Twitter. Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata proprio lei stessa prima di sparire dai social.

Giorgia Soleri da anni porta avanti le sue battaglie, che si focalizzino sulla salute o sul rispetto delle idee e delle decisioni altrui non importa, ha dei valori e non ne fa mistero. Non ha mai nascosto di non stare bene, diventando una voce importante e di riferimento per tutte quelle persone che si trovano nella sua situazione. Infatti, nel corso del tempo, ha parlato molto di vulvodinia, di neuropatia del pudendo, raccontando il suo percorso diagnostico e quali sono le cure che segue.

Vera, senza filtri, mostrando aspetti importanti della sua vita e aprendosi anche su quelli privati per poter raggiungere gli altri. E questo non l’ha protetta dalle critiche, sempre comunque arrivate. Ma c’è un limite e, forse, quello per Giorgia Soleri è arrivato dal momento che ha detto la sua in una storia Instagram e poi è sparita dai radar.

L’influencer ha infatti raccontato che proprio lo stare male l’ha obbligata a modificare i propri impegni: “Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare e ora devo pure sorbirmi ‘sta gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore”. Nella storia ha usato un filtro che proiettava sul suo viso la scritta “sono piena”, come a dire che era arrivata al massimo della sopportazione. Poi è sparita dai social.

Sembrerebbe, quindi, che la chiusura dei suoi account su Instagram e Twitter sia dovuta a questo. L’unica cosa certa è che per il momento ci si muove nel campo delle ipotesi. La sua potrebbe essere una pausa momentanea, comprensibile. Perché se i social sono un potente strumento di divulgazione, che permette di annullare le distanze dalle persone, dall’altra parte sono anche un luogo in cui molti si sentono in diritto di giudicare la vita degli altri e questo può essere motivo di sofferenza.

Giorgia Soleri, ma non solo: quando i vip prendono le distanze dagli hater

Ci sono tanti modi di reagire alle cose, di prendere le distanze da giudizi che fanno soffrire. E Giorgia Soleri non è l’unica tra i vip ad aver dovuto fare i conti con gli hater.

Lei questa volta sembrerebbe aver scelto di staccare la spina per un tempo indeterminato, ma in passato ha risposto e si è fatta valere. Come altri. Tanti altri.

Qualche nome? Mara Venier che attraverso Instagram aveva rivendicato il diritto di sentirsi libera di essere come si vuole. O Chiara Ferragni che non si lascia intimorire dai commenti pungenti che le lasciano sui suoi social e una volta ha scelto di provocare con un messaggio (molto fashion). Come dimenticare, poi, Aurora Ramazzotti che ha dovuto rispondere alle accuse di chi le dava della raccomandata?

Sono solo alcuni esempi di giudizi non richiesti, spesso mascherati da diritto di espressione, oppure sdoganati dal fatto che chi si espone lo faccia anche alle critiche. Non è così.

Per il momento Giorgia Soleri ha deciso di non essere sui social e di prendersi una pausa. E va bene così.