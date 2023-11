Fonte: IPA Heidi Klum si veste da pavone: tutti i look (pazzeschi) della festa di Halloween

Proprio come ogni anno, con l’arrivo della notte di Halloween le nostre bacheche di Instagram si sono riempite di foto di feste da brivido e di costumi più o meno spaventosi. Sono moltissimi i vip che hanno deciso di condividere i loro travestimenti e qualche istante delle feste più glam della fine di ottobre. Tra i volti noti che hanno deciso di seguire questo trend si è unita anche Giorgia Soleri, che sul suo profilo ha postato qualche foto del suo bellissimo vestito di Halloween.

Giorgia Soleri in versione Catwoman

Come moltissime influencer, anche Giorgia Soleri ha voluto regalare ai suoi fan qualche scatto del vestito che ha deciso di indossare per la notte più spaventosa dell’anno. L’attivista ha festeggiato Halloween con gli amici nei panni della bellissima e seducente Catwoman, e lo ha fatto mostrandosi in tutta la sua sensualità. Una tutina nera lucida attillata, frusta e maschera da gatto solo le perfette componenti che hanno reso la ex fidanzata di Damiano una sexy Selina Kyle, iconica attrice interprete di Catwoman.

“livin’ my 9 best lives” recita la didascalia. Inutile dire che la foto ha immediatamente acceso i fan, che hanno subito commentato l’interpretazione della donna gatto della Soleri. “Sei la più bella Catwoman del mondo” ha commentato un utente. “Damiano David che stupido che sei stato” ha risposto un altro, prendendo in giro il cantante dei Maneskin ormai ex della bella attivista. Ma la rivisitazione della supereroina da parte di Giorgia Soleri non ha ricevuto solo commenti positivi. Molti utenti, infatti, hanno criticato l’influencer perché, secondo loro, quel travestimento poteva essere incoerente davanti alle sue battaglie contro il patriarcato e la sua lotta pro femminismo. “Un po’ in contrasto con le tue odi al femminismo mi pare. Boh” e ancora “Alla faccia del femminismo. Coerenza prego.”

Giorgia Soleri, il risveglio difficile dopo Halloween

Non tutti commenti graditi quelli sotto le sue foto da Catwoman. Commenti con cui probabilmente dovrà fare i conti in queste ore in cui, come racconta lei stessa nelle sue storie Instagram, non si sente per nulla bene. “Doveva succedere anche a me, ho preso l’influenza.” Ma Giorgia Soleri non è l’unico volto noto ad aver ricevuto commenti poco carini sotto le sue foto di Halloween. Anche Chiara Ferragni, dopo aver pubblicato il suo costume per la festa organizzata con i suoi amici, è stata molto criticata per la sua versione di Sharon Stone.

Anche in questo caso, pare proprio che la regola “qualunque cosa fai a qualcuno non andrà bene” valga sempre, soprattutto per star del loro calibro che, nel bene o nel male, sono sempre sulla bocca di tutti. Rimanere eleganti ed evitare di fomentare polemiche sterili non è un’impresa ardua, soprattutto quando a criticare sono persone che nemmeno ci conoscono.

Sarebbe bellissimo poter vivere in un mondo in cui gli haters che, vuoi o non vuoi, sono sempre pronti a dire la loro, iniziassero a pensare bene prima di scrivere odiosi commenti e a seguire il consiglio “se non hai nulla di bello da dire, non dire nulla”.