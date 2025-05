Chi era Gigi Canu, il chitarrista dei Planet Funk morto a 66 anni

Fonte: Getty Images Domenico Gigi Canu

Il mondo della musica piange la scomparsa di Domenico “Gigi” Canu, chitarrista e membro fondatore dei Planet Funk, spentosi all’età di 66 anni. A dare la notizia è stata la stessa band, che attraverso i propri profili social ha condiviso con i fan il dolore di questo momento.

Attivi dal 1999, i Planet Funk hanno segnato la scena dance ed elettronica in Italia e all’estero, grazie a uno stile riconoscibile, sperimentale e profondamente innovativo. Le loro tracce hanno attraversato le generazioni, facendo ballare club e festival in tutto il mondo.

Chi era Domenico Gigi Canu

Gigi Canu è stato una figura centrale nella storia della band Planet Funk. Nato a Napoli, è stato tra i fondatori del gruppo insieme a Marco Baroni, Alex Neri e al compianto Sergio Della Monica, scomparso nel 2018.

Dopo la fusione tra i Souled Out e i sarzanesi Kamasutra, i quattro hanno dato vita a un progetto musicale che ha saputo parlare al pubblico internazionale, con un suono in continua evoluzione, capace di unire elettronica, strumenti suonati dal vivo e melodie memorabili.

Il primo grande successo è arrivato nei primi anni 2000 con Chase the Sun, brano diventato un vero e proprio inno nei club, nei festival e persino negli stadi. Da lì in poi è stata una lunga serie di successi: l’album di debutto Non Zero Sumness (2002), seguito da The Illogical Consequence (2005), Static (2006) e The Great Shake (2011), dischi che contengono hit come Inside All the People, Who Said, Another Sunrise e The Switch.

Nonostante i cambi di formazione e le difficoltà, come la perdita di Della Monica, il gruppo non ha mai smesso di produrre musica e portare in tour il proprio sound cercando di interiorizzare il dolore per la perdita di un amico e un collega. Gigi è sempre rimasto una colonna portante: presente, con la sua chitarra e la sua visione musicale. Negli ultimi anni stava combattendo contro una malattia.

La band ha annunciato la sua scomparsa con grande dolore, facendo sapere che presto verranno comunicate modalità e luoghi per l’ultimo saluto. Una perdita che lascia un grande vuoto non solo tra gli altri membri del gruppo, ma anche tra tutti coloro che hanno ballato, cantato e vissuto con la loro musica.

Planet Funk, il ritorno a Sanremo 2025

Tra i momenti più recenti e significativi della carriera di Canu e dei Planet Funk c’è sicuramente la partecipazione a Sanremo 2025, su invito del direttore artistico Carlo Conti. Nel corso della serata finale del Festival, la band si è esibita sul palco galleggiante della Costa Toscana, portando il loro suono unico in un contesto simbolico della musica italiana.

Un’occasione speciale, che coincideva anche con i 25 anni di carriera, celebrati con una nuova versione del classico Nights in White Satin dei The Moody Blues e un concerto in programma a Bergamo il 6 giugno. Un modo per guardare al futuro, pur restando fedeli al loro spirito originario in un viaggio musicale che continua a rimanere presente nel cuore dei fan. E Gigi Canu resterà per sempre parte di questo viaggio.