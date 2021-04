Gianni Morandi dimesso dall’ospedale: il cantante torna a casa

editato in: da

Gianni Morandi e Anna Dan, il figlio, le foto e 26 anni d’amore: la love story

Gianni Morandi è stato finalmente dimesso oggi 7 aprile, durante la tarda mattinata, dall’Ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato per le ustioni alle mani e alle gambe, causate dall’incendio avvenuto nel giardino della sua casa, mentre il cantante stava bruciando alcune sterpaglie. Gli arbusti in fiamme si erano propagati e Morandi, purtroppo, si era trovato a doverli fronteggiare.

La notizia del ricovero di Morandi aveva scosso i fan: noto per essere sempre positivo, con il sorriso sulle labbra, la sua assenza non era passata inosservata sui Social Network. Tuttavia, nonostante le difficoltà e le cure, l’artista ha registrato un video dove discuteva del suo stato di salute, rassicurando i suoi follower.

Come sta Gianni Morandi? Le condizioni sembrano buone, secondo le dichiarazioni dell’Ausl Romagna. Probabilmente, dovrà fare convalescenza, ma comunque tornerà a casa, dalla sua amatissima moglie Anna, che lo seguirà durante la terapia e che lo supporterà come sempre. La loro storia d’amore è la grande forza di Gianni, che non ha mai nascosto di essere grato per avere trovato l’amore della sua vita.

Qualche giorno fa, Morandi aveva parlato del dolore e della sofferenza che stava affrontando e del fatto che, durante le medicazioni, si rendesse necessaria la sedazione. Aveva anche espresso preoccupazione per le sue mani, maggiormente soggette alle bruciature, in particolare la sinistra, con cui fa gli accordi. Tuttavia, la sua salute sta migliorando e la notizia della dimissione è davvero ottima e lascia buone speranze.

Tra fiamme e dolore, il cantante aveva ammesso di essere stato incredibilmente fortunato: “Qualcuno lassù mi ha salvato“, ha detto, parlando di come è avvenuto l’incidente e soprattutto di come ha trovato il coraggio per uscirne. Nonostante le ustioni riportate, le condizioni sono buone e stabili e le previsioni dei medici incoraggiano Morandi al recupero.

Per Pasqua, aveva condiviso una foto a dir poco gioiosa, in posa con il suo uovo: un atteggiamento sempre positivo e grato verso la vita. Adesso, è il momento di riposarsi e soprattutto di finire le cure: a casa, dalla sua Anna, perché l’amore può tutto e sicuramente accelererà la guarigione del cantante.