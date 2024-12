Gianluca Scamacca sposa “la storica ex” Flaminia Appolloni: la loro storia e la proposta a Natale

Fonte: IPA Gianluca Scamacca pronto al matrimonio

Odore di fiori d’arancio per Gianluca Scamacca: il calciatore attaccante dell’Atalanta, squadra della citta di Bergamo, e della nazionale italiana ha scelto di fare la proposta più bella alla sua fidanzata storica Falminia Appolloni.

Il calciatore si è inginocchiato davanti alla ragazza nella splendida cornice di Castel Sant’Angelo durante la notte di Natale e ha condiviso la sua felicità in un bellissimo post sul suo profilo Instagram.

Gianluca Scamacca, chiede la mano alla fidanzata Flaminia

Un Natale davvero da ricordare per Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni. Il calciatore dell’Atalanta ha scelto di trascorrere una delle notti più magiche dell’anno a Roma con la sua dolce metà, sorprendendola con una proposta di matrimonio dolcissima.

Davanti all’entrata di Castel Sant’Angelo, monumento caratterizzante della città natale del calciatore, l’attaccante si è inginocchiato ai piedi di Flaminia per chiederle la mano.

“È te che ho sempre voluto… Ora e per sempre” si legge nella caption correlata alla foto della coppia davanti al Castello tra gioia ed emozione. Moltissimi i commenti di congratulazioni per Gianluca e Flaminia, che dopo essersi presi una pausa dalla relazione, non senza qualche incomprensione, hanno scelto di tornare insieme e coronare il loro sogno d’amore apparendo più legati che mai.

L’amore tra Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni

Un passo importantissimo quello che Gianluca e Flaminia hanno deciso di intraprendere insieme. Il calciatore classe 1999 sembra però sicurissimo dei suoi sentimenti per quella ragazza che ha già saputo stargli accanto in passato.

La relazione tra Scamacca e Flaminia non è nuova: i due si sarebbero conosciuti proprio a Roma, città che ha accolto la proposta. La loro relazione, iniziata nel 2021, è andata avanti per diverso tempo, mantenendo comunque un certo riserbo.

Le cose sono però cambiate negli ultimi mesi del 2023, quando la loro storia d’amore è finita al centro delle cronache per un presunto tradimento di Scamacca: una situazione che nessuno dei due si è sentito di confermare, ma alimentata dai movimenti social di Flaminia, come il defollow del calciatore e la cancellazione delle foto insieme, che sembrano non aver lasciato dubbi.

A luglio 2024, Scamacca ha iniziato una relazione con Angela Nasti, ex tronista di Uomini & Donne e sorella di Chiara. Una storia che, a quanto pare, non è però stata in grado di spegnere i sentimenti del calciatore nei confronti della Appolloni, con cui ha ripreso i rapporti negli ultimi mesi scatenando la tagliente ironia della moglie di Mattia Zaccagni Chiara Nasti.

Nonostante la chiusura del rapporto con Angela sembri essere stato tutt’altro che sereno, poche settimane fa, Scamacca e Flaminia sono stati avvistati durante la cena natalizia del Club bergamasco apparendo felici e in ottima sintonia, confermando così il loro ritorno di fiamma.

Pare quindi che Scamacca abbia in serbo tantissime novità per questo 2025: non solo la voglia di tornare in campo dopo l’infortunio al crociato avvenuto prima dell’inizio del campionato, ma anche la promessa di portare avanti un legame ancora più forte insieme alla sua Flaminia. Non resta che attendere la data ufficiale della loro unione.