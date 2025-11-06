Giaele De Donà divorzia dal marito americano, è già in difficoltà: “Non ho più pazienza”

La coppia non ha superato al crisi, che proseguiva da tempo: ora l'ex GF è già in cerca di un nuovo compagno ma la ricerca è dura

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Giaele De Donà divorzia e ora cerca un fidanzato (con difficoltà)

Fin dall’inizio della sua carriera televisiva, Giaele De Donà ha informato il pubblico della propria situazione sentimentale. Sposata con un uomo più maturo e americano. Un rapporto spesso vissuto a distanza, soprattutto in questi anni caratterizzati da sue partecipazioni ad alcuni reality.

Non poche le difficoltà fronteggiate, private e pubbliche, dalle dinamiche di coppia ai tantissimi commenti negativi. Lei aveva avuto modo di sfogarsi in merito anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, ma ora è davvero finita. Giaele sta divorziando ed ecco le difficoltà che già si ritrova a fronteggiare.

Giaele è single: i motivi del divorzio

Da ormai un anno Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck erano in crisi. I due erano sposati dal 2022 ma impegnati in una relazione serie da molto più tempo. Precisamente si erano incontrati quando lei aveva appena 18 anni. Di fatto sono stati insieme fin da quando Giaele ha lasciato casa dei propri genitori.

La differenza d’età non ha mai rappresentato un problema ma, ora che ha 27 anni, sta divorziando. Lo ha annunciato lei sui social, sottolineando d’essere anche già disposta a mettersi in gioco. Tutto lascia pensare che il loro legame fosse ormai logoro da tempo. Questa separazione rappresenterebbe, dunque, soltanto la conclusione definitiva e pratica.

Viene naturale dirlo perché Giaele è già impegnata nella ricerca di un nuovo fidanzato. Su TikTok si è anzi sfogata con i propri follower: “Solo ora mi rendo conto d’aver sottovalutato una cosa importante, quanto sia difficile trovare un fidanzato”.

Giaele in difficoltà

Considerando che dai 18 ai 27 anni è stata impegnata in una relazione, si può dire che la vita da single sia sconosciuta a Giaele De Donà. Ora però, con un divorzio quasi ultimato alle spalle, è tempo per lei di guardare cosa il “mercato” ha da offrire.

Si è rapidamente resa conto di quanto sia difficile trovare qualcuno intenzionato a cimentarsi in una storia seria, dice. Ha affidato questo sfogo a TikTok, ottenendo in risposta commenti decisamente variegati, come al solito.

“Avevo dato per scontato che non fosse poi così difficile trovare un compagno. L’avevo trovato subito, appena fuori casa. Ora però sono su piazza e mi rendo conto che le mie amiche avevano ragione”.

AAA Cercasi fidanzato, dunque, ma che caratteristiche deve avere? In tanti si sono scagliati contro Giaele, dandole della scalatrice sociale nel corso degli anni. Il tenore di alcuni commenti, dunque, è allo stesso modo “simpatico”.

Lei non ha ovviamente parlato di status sociale ma di intenzioni. Non è difficile trovare un uomo, spiega. La parte complessa è riuscire a individuarne uno che non solo ti piaccia ma che ricambi, e poi che abbia intenzioni serie e voglia realmente conoscerti.

“Non vorrei andare ogni volta a un incontro, conoscersi, le prime uscite, capire se va bene o no. Non ho più pazienza, non ho più voglia di uscire inutilmente, farmi bella per uno che poi magari dopo il primo date è già finita perché non siamo compatibili”.

Con circa 7 miliardi di persone, spiega, perché mai trovare un uomo compatibile è tanto complesso. Qualcuno che non sparisca, dice, che non frequenti altre donne magari: “Le basi”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!