GF Vip, le pagelle della puntata del primo febbraio 2021

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non delude e regala una puntata del GF Vip appassionante e ricca di spunti di discussione. Come era prevedibile la puntata del primo febbraio si è aperta con la decisione della produzione riguardo Alda D’Eusanio che aveva pronunciato delle frasi offensive a poche ore dal suo ingresso nel loft di Cinecittà. A differenza di quanto accaduto a Fausto Leali, la giornalista non è stata costretta ad abbandonare la Casa. Grandi emozioni per Carlotta Dell’Isola, che ha finalmente ricevuto una proposta di matrimonio dal suo Nello, e per Andrea Zenga che ha incontrato il fratello Nicolò. Pace fatta, infine, fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Scopriamo le pagelle dei personaggi e i voti ai momenti clou della puntata del primo febbraio 2021 del GF Vip.

ALDA D’EUSANIO – In tanti si aspettavano la squalifica di Alda dopo alcune frasi, ma alla fine il GF Vip ha deciso di perdonarla. A spiegarne il motivo è stato proprio Alfonso Signorini. “Sappiamo tutti che, anche nel caso di parole inappropriate, esistono contesti più pesanti e contesti più leggeri – ha spiegato – […] Tu quella parola non l’hai rivolta a una persona in particolare, ma è stata comunque una battuta infelice che, seppur involontariamente, può ferire”. La D’Eusanio è apparsa molto pentita e, salvata dal televoto, si è scusata. “Spesso nel modo di parlare sbagliamo – ha detto -. Il mio è un atteggiamento di democrazia ed egualitarismo totale. Fino a qualche anno fa si diceva così, è come non dire più “zingaro” ma “nomade”. Non lo si fa apposta, mi dispiace davvero se qualcuno si è offeso. Ho sbagliato termine, ma non ho avuto un atteggiamento spregiativo. Se no parliamo di “contro razzismo”. Da persona di colore bianco chiedo perdono per tutto quello che la razza bianca ha fatto agli schiavi neri. Chi non crede nel razzismo, ogni tanto può sbagliare”. La scelta ha diviso il pubblico e Mario Balotelli ha commentato con rabbia, pubblicando un messaggio su Twitter. “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile – ha commentato – e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più è dimostrazione di una ignoranza inaccettabile. L’Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”. Difficile giudicare Alda dopo così pochi giorni nella Casa del GF Vip, di certo ha affrontato la polemica con grande garbo ed è apparsa pentita per quanto detto. Basterà? Per ora non ci pronunciamo. VOTO: Sospeso.

CARLOTTA DELL’ISOLA – Sotto certi punti di vista è stata una piccola delusione in questo GF Vip. Regina indiscussa di Temptation Island, nella Casa è stata “fagocitata” dalle personalità forti degli altri concorrenti e ha faticato a emergere. Lo dimostra anche la sua eliminazione arrivata dopo settimane in cui non si è parlato di lei. La verve comica di Carlotta purtroppo non è emersa nel loft di Cinecittà. Un vero peccato, soprattutto perché il suo carattere frizzante è riemerso solo nell’ultima puntata quando si è trovata di fronte al fidanzato Nello, pronto a sposarla. L’ex concorrente di Temptation Island ha chiesto la mano di Carlotta, lei, emozionata, ha accettato, affermando però di voler prima verificare se “ha fatto il bravo”, mentre lei era al GF Vip. “Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due!”, ha promesso Nello. “Ha sempre fatto il bravo! – l’ha rassicurata Signorini -. L’ho fatto seguire dai paparazzi”. VOTO: 5.

ANDREA ZENGA – Rivelazione di questo GF Vip, Andrea ha conquistato tutti con la una grande sensibilità e il coraggio di non nascondere mai le lacrime. A emozionare ancora di più, nella puntata del primo febbraio, è arrivato l’atteso incontro con il fratello Nicolò, dopo l’ingresso in Casa di papà Walter Zenga. Il rapporto fra i fratello, cresciuti da Roberta Termali, è apparso di fronte alle telecamere in tutta la sua forza. Un legame forte e sincero, splendido come pochi. “Io e te siamo una cosa sola – ha detto Nicolò di fronte al fratello, che si è sciolto in lacrime -, a me non interessa scavallarti e non c’è nessuno che accavalla l’altro. Io vivo tutte le emozioni insieme a te. Siamo tutti orgogliosissimi di te, eravamo tutti convinti che ti saresti fatto vedere per quello che sei veramente. Sei una forza, non te ne rendi conto”. Spazio anche a un commento sul gesto dell’ex portiere che ha svelato di volersi riavvicinare ai figli. “Purtroppo non conosco abbastanza nostro padre per dare un’opinione diretta su come ha reagito – ha chiarito Nicolò -. Voglio però apprezzare lo slancio che ha avuto, il fatto di essere arrivato qui. Voglio sperare che non sia riuscito a esprimersi al meglio. Mi fermo a dire che ho apprezzato il gesto, ma non so dirti altro in questo momento”. VOTO: 8.

ELISABETTA GREGORACI – Nella nuova diretta del GF Vip, Alfonso Signorini mette fine, finalmente, al triangolo composto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Chi si aspettava scintille nel confronto fra l’influencer e l’ex moglie di Briatore è rimasto deluso. Alfonso Signorini, parlando con la coppia della Casa ha cercato di analizzare le tensioni degli ultimi giorni. “Ho visto che Giulia è un po’ nervosa, soprattutto dopo l’ultima puntata. Non so dire però se era più nervosa o più gelosa”, ha detto. A quel punto, a sorpresa, Elisabetta Gregoraci ha preso la parola, molto probabilmente con la convinzione di voler chiudere il discorso. “Sono molto felice che Pierpaolo sia in finale – ha chiarito -, ma non preoccuparti per la cena, andiamo tutti insieme! Giulia stai serena e non preoccuparti, verrà anche Alfonso con noi”. Elegante e mai sopra le righe, la showgirl non ha sfruttato l’idea di un possibile triangolo con i concorrenti rimasti nella Casa e ha dimostrato, ancora una volta, che la classe non è acqua. VOTO: 9.