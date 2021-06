GF Vip, la frecciatina al veleno di Antonella Elia alle nuove opinioniste

editato in: da

Antonella Elia commenta le nuove opinioniste del GF Vip e non risparmia una frecciatina al veleno. L’ex protagonista di Temptation Island Vip è stata nel cast dell’ultima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Insieme a Pupo, la showgirl ha commentato le avventure degli inquilini della Casa, scontrandosi più volte con Elisabetta Gregoraci.

Secondo le ultime indiscrezioni nella prossima edizione dello show la Elia non ci sarà. Al suo posto sbarcheranno nel reality Adriana Volpe, ex concorrente del programma, e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.

Intervistata da Nuovo Tv, Antonella ha detto la sua sulle nuove opinioniste. “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me – ha confidato -. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Ex gieffina, dopo una stagione fortunata nel programma, la Elia era stata scelta da Signorini come opinionista. Nel suo percorso nello show, Antonella si era scontrata con diverse concorrenti, da Samantha De Grenet a Elisabetta Gregoraci, finendo spesso al centro di accese polemiche.

Secondo le ultime indiscrezioni la sesta edizione del GF Vip potrebbe tornare già in autunno con un cast di vip pronti a mettersi alla prova. Al timone del reality, ancora una volta, Alfonso Signorini. Fra le grandi novità le opinioniste. Adriana Volpe, reduce dall’addio al marito Roberto Parli e dalla conduzione di Ogni Mattina, si metterà alla prova nello studio di Canale Cinque, tornando in un programma che ha rappresentato una svolta nella sua carriera.

Per Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Bonolis, si tratta di un grande salto in prima serata con un ruolo importante. A commentare questa svolta anche Paolo che, ospite de Il Punto Z, ha svelato: “Cosa penso di mia moglie al Grande Fratello Vip? Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante di mezzo”.