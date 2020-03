Il GF Vip chiude prima: la reazione dei concorrenti

editato in: da

Il Grande Fratello Vip chiude i battenti in anticipo e annuncia la decisione con un comunicato ai concorrenti. Il reality condotto da Alfonso Signorini sarebbe dovuto terminare il 27 aprile, ma gli ultimi eventi hanno spinto Mediaset ad anticipare la chiusura dello show.

“La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima – ha spiegato il GF Vip in un comunicato letto da Adriana Volpe -. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C’è preoccupazione ma c’è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni”. Nei giorni scorsi gli inquilini della casa avevano percepito l’atmosfera vissuta oltre le mura del bunker di Cinecittà, così tanto che avevano partecipato a uno dei tanti flashmob.

“Vi daremo conto d’ora in avanti di tutto – ha spiegato la produzione dello show, prendendo una decisione storica per quanto riguarda il programma – questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull’evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi”.

Immediata la reazione dei concorrenti che si sono commossi. Adriana Volpe, che in questi giorni era apparsa molto preoccupata e tesa, si è lasciata andare alle lacrime. “In confessionale si potrà fare una telefonata con calma alla propria famiglia – ha detto abbracciando Patrick Ray Pugliese -. Ci hanno fatto un regalo magnifico”. Felice anche Fabio Testi che più volte aveva espresso la volontà di tornare a casa e abbandonare il gioco.

Il reality condotto da Signorini dunque tornerà alla sua configurazione iniziale, terminando il prossimo 8 aprile. Dopo il successo delle prime puntate infatti Mediaset aveva deciso di allungare la messa in onda della trasmissione sino a fine aprile, ma non sarà più possibile. “Grande Fratello – si legge nella comunicazione – ha deciso di arrivare fino ad inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale”.