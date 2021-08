GF Vip 6, confermata la prima concorrente ufficiale del reality

editato in: da

GF Vip 6, il cast voluto da Alfonso Signorini: indiscrezioni

C’è grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini, e il pubblico freme per conoscere quali “vipponi” entreranno nella Casa più spiata d’Italia. In questi mesi sono circolate diverse indiscrezioni sul cast della sesta edizione del reality di Canale 5, ma adesso fa capolino la prima conferma.

Come riporta il settimanale Oggi, a quanto pare Katia Ricciarelli avrebbe concluso le trattative, entrando a far parte a tutti gli effetti del cast del GF Vip 6. Era stata la stessa testata a lanciare l’indiscrezione lo scorso giugno, ma la soprano ed ex moglie di Pippo Baudo, che ha riscosso un grande successo con la sua partecipazione al Cantante Mascherato di Milly Carlucci, aveva smentito. O meglio, aveva ammesso di aver ricevuto una proposta da parte di Alfonso Signorini e della produzione ma di non aver preso una decisione.

“Non posso dire nulla perché non ho ancora le idee chiare in merito – aveva detto la soprano -.(…) Ho già partecipato al reality La Fattoria, e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”. Adesso, però, sembra che non ci siano più dubbi, sebbene non sia ancora arrivato l’annuncio ufficiale. Katia Ricciarelli – 75 anni e un’energia invidiabile – è la prima concorrente ad aver accettato di partecipare al reality e, sempre secondo quanto riportato su Oggi, sarebbe stato determinante nella sua decisione il corposo cachet.

Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di Alfonso Signorini, che ha già lanciato il primo promo ufficiale del GF Vip 6 solleticando la curiosità dei telespettatori. Intanto sono confermate le due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che subentrano al posto di Pupo e Antonella Elia.

Per quanto riguarda il cast, invece, nella prima puntata del 13 settembre potremmo vedere entrare nella Casa più spiata d’Italia la showgirl Raffaella Fico, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), l’ex Miss Italia e conduttrice Manila Lazzaro, il nuotatore Manuel Bortuzzo, l’imprenditore (ed ex fiamma di Belen) Gianmaria Antinolfi, l’incantevole Ainett Stephens, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne Soleil Sorgè e l’attore Alex Belli. In un primo momento si era vociferato anche della partecipazione al reality dell’attore e modello Raz Degan, già vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, notizia mai confermata ma che di certo avrebbe aggiunto un po’ di pepe all’attesissima nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.