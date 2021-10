GF Vip 6, Alfonso Signorini è (di nuovo) nel mirino delle polemiche

GF Vip 6: il cast ufficiale

Il GF Vip 6 è ancora al centro delle polemiche. Non c’è nulla da fare, perché questa edizione sta davvero mostrando allo spettatore un po’ troppi show non propriamente graditi, e non solo sui social. Senza contare che Alfonso Signorini è continuamente (e in modo piuttosto aspro) criticato. Non solo si sono ribellati i vip in casa, ma anche Lorenzo Amoruso e Angela Chianello.

Alfonso Signorini, ancora polemiche

Lorenzo Amoruso, che è il fidanzato di Manila Nazzaro, non vedeva l’ora di mostrare al pubblico la sorpresa per l’ex Miss Italia 1999 durante la puntata del 4 ottobre. I fan, infatti, lo hanno sollecitato chiedendogli come mai il momento tanto atteso, alla fine, non c’è stato. “Non è stata colpa mia, è stato il Grande Fratello. Ha deciso di spostarlo, avranno avuto problemi di scaletta. Non so che dirvi, aspettiamo, che devo dirvi”.

A questo si aggiunge inoltre uno screen che sta circolando su Twitter: un fan avrebbe scritto in privato ad Amoruso, che ha svelato di essere piuttosto arrabbiato a riguardo. Oltre a Lorenzo, anche Angela Chianello si è ribellata alla conduzione di Alfonso Signorini, che sta parecchio vacillando. Basti pensare ai commenti fatti dall’ex fidanzato di Miriana Trevisan, Giulio Cavalli.

GF Vip 6, una conduzione al centro delle critiche

Nel corso della puntata del 4 ottobre del GF Vip 6, si è sentito chiaramente Francesca Cipriani dire una frase non consona a un programma: “Non ce n’è Covid”. Angela Chianello, ovviamente, si è lasciata andare sul suo profilo Instagram, facendo una feroce critica nei confronti di Signorini. “Tu, proprio tu Alfonso, hai lasciato un’intervista: preferisco un abate anziché la signora Angela da Mondello. Mi hai messo in croce”.

Per chi pensava che le polemiche fossero finite, c’è di più: l’atleta paralimpico Giuseppe Campoccio, mediante una lettera sul Corriere, ha fatto sapere di condannare duramente la regia del programma, che ha definito i vip all’interno della casa una “massa di imbecilli e cerebrolesi”. Lo sportivo ovviamente ha sottolineato che, pur essendo cerebroleso, ha collezionato tante medaglie.

Ovviamente, ha chiesto ad Alfonso Signorini di prendere un provvedimento a riguardo, in modo tale che si possa condannare una frase tanto grave. Il conduttore, per il momento, non ha risposto. Si spera che lo faccia e che la sua “lotta” al buonismo avvenga fuori da un reality show, che non è propriamente la sede migliore per dare contro al Politically Correct.