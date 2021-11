Gerry Scotti, il momento più brutto: salvato dall’amore per la nipote

Allegro, sorridente e ironico, Gerry Scotti porta da sempre il sorriso nelle case del pubblico italiano, che ha imparato a conoscerlo e ad amarlo. Molto riservato sulla sua vita, il conduttore ha deciso comunque di raccontare un momento privato non molto lontano ma difficile, quando cioè ha contratto il Covid, in una forma abbastanza seria. A salvarlo, ha dichiarato, è stato però l’amore.

Gerry Scotti, il momento più difficile e l’amore per la nipotina

È passato circa un anno dal ricovero in ospedale a causa del Covid. Per Gerry Scotti, quelli, sono stati giorni segnati dal timore di poter non tornare mai più ad abbracciare i propri cari. Proprio in quel periodo, però, qualcosa di bello stava accadendo nella sua vita, qualcosa di speciale.

Lo ha raccontato proprio lui al settimanale Oggi: quando stava lottando contro la malattia, mancava circa un mese alla nascita di Virginia, la sua nipotina. È stato proprio l’amore per lei a dargli forza anche quando la paura avrebbe potuto prendere il sopravvento.

Quando sono stato ricoverato per il Covid – ha affermato – ed ero grave, il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere.

E così è stato: Gerry è riuscito a superare la parte più severa della malattia. Presto è tornato prima a casa e poi a lavorare. Oggi è un nonno pieno di gioia e orgoglioso, felice di trascorrere parte del suo tempo con la piccola Virginia.

Gerry Scotti e i nuovi progetti per il futuro

La televisione sarà per Gerry Scotti per sempre casa. Come ha dichiarato lui stesso, non ha infatti alcuna intenzione di smettere di lavorare e di intrattenere i telespettatori. Al contempo, però, non dimentica neanche di coltivare nuovi hobby e le sue passioni, come il piacere di stare assaporando una vita da vignaiuolo. Ha pure dichiarato che dedicherà una delle sue bottiglie di vino alla nipote.

Amante del buon cibo, infine, ha però affermato che non parteciperebbe mai ad una trasmissione culinaria. L’unico che potrebbe fargli cambiare idea, è lo Chef Carlo Cracco, che lo ha conquistato con il suo programma Dinner Club. Forse, lo vedremo presto alle prese con i fornelli?