George Clooney, morta la sorella Ada Zeidler: “Era il mio eroe”

IPA George Clooney

Lutto per George Clooney: è scomparsa la sorella maggiore, Adelia “Ada” Zeidler. La donna si è spenta il 19 dicembre all’età di 65 anni, dopo una battaglia contro il cancro. A differenza del fratello, ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori di Hollywood, stabilendosi ad Augusta, in Kentucky, dove era una figura molto stimata e attiva nella comunità.

George Clooney, il dolore per la perdita della sorella

Una perdita devastante per George Clooney: l’attore di Hollywood ha dovuto dire addio alla sorella maggiore Adelia “Ada” Zeidler, scomparsa all’età di 65 anni a causa di un tumore. “Mia sorella Ada era il mio eroe. Ha affrontato il cancro con coraggio e ironia. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso”, ha dichiarato Clooney in una nota esclusiva affidata a People. “Amal e io la rimpiangeremo profondamente”.

Secondo il necrologio, Ada Zeidler, se n’è andata “pacificamente, circondata dalle persone che amava” presso il St. Elizabeth Healthcare di Edgewood, nel Kentucky.

Chi era Ada Zeidler, la sua vita e la carriera

Adelia “Ada” Zeidler era la sorella maggiore di George Clooney. A differenza del fratello, ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori di Hollywood, stabilendosi ad Augusta, in Kentucky, dove era una figura molto stimata e attiva nella comunità.

Nata a Los Angeles nel 1960, era la primogenita del giornalista Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Fin da giovane si era distinta per le sue doti intellettuali, venendo riconosciuta come National Merit Scholar durante le scuole superiori. È stata sposata con Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, scomparso nel 2004, e ha avuto due figli, Nick e Allison.

Ada ha dedicato gran parte della sua vita all’istruzione e alle arti: per diversi anni ha lavorato come insegnante di arte presso la scuola elementare Augusta Independent School, e in alcuni periodi della sua vita ha lavorato anche come contabile e addetta alla tenuta dei libri.

Era un membro attivo dell’Augusta Art Guild, un’associazione di artisti locali, e guidava un club del libro nella sua città. La donna in passato è stata scelta come “Grand Marshal” per la tradizionale sfilata del White Christmas di Augusta.

Il rapporto con George Clooney

Nonostante la fama mondiale del fratello, Ada ha mantenuto un profilo estremamente riservato. George l’ha spesso descritta come la persona “più intelligente della famiglia”. In un’intervista del 2015 a CBS This Morning, l’attore aveva dichiarato: “Sono molto legato a mia sorella“, sottolineando come, nonostante la distanza fisica e i diversi stili di vita, il loro rapporto fosse solido.

George ha spesso ricordato con affetto la loro crescita in una piccola città e ha più volte espresso rispetto per il fatto che Ada avesse mantenuto una vita “vera” come insegnante d’arte e contabile.

In un’intervista del 2012, Ada raccontò scherzosamente di non avere nemmeno il numero di telefono diretto del fratello per evitare di perderlo, preferendo scambiarsi email. Ma è rimasta famosa un’intervista del 2012 in cui la donna, parlando del fratello, disse di non credere che si sarebbe mai risposato o che avrebbe avuto figli: “Se dovessi scommettere, direi di no. George è concentrato sul lavoro e per lui il matrimonio significa essere un marito presente, cosa difficile con i suoi impegni”.

