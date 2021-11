George Clooney, le foto private con Amal che gli fanno perdere il controllo

George e Amal Clooney coi figli sul jet: lei in mini dress e sandali flat

George Clooney è andato su tutto le furie per la pubblicazione di foto private che lo ritraggono con Amal e soprattutto con i suoi bambini, Ella e Alexander, di 4 anni. La star di Hollywood non intende semplicemente proteggere la privacy della sua famiglia ma è seriamente preoccupato per la vita dei suoi figli.

George e Amal Clooney, le ultime foto paparazzate

Le ultime foto paparazzate ritraggono George Clooney, Amal e i gemelli di 4 anni mentre salgono su un jet privato. Destinazione Hamilton Island nel Queensland, in Australia, dove l’attore e regista si appresta a girare il suo nuovo film con Julia Roberts, Ticket to Paradise.

Nelle immagini di vedono George e Amal mentre aiutano i bambini a salire la scaletta dell’aereo, un po’ li tengono per mano, un po’ in braccio. Ella e Alexander non si vedono mai in viso, coperti e protetti dai genitori. Ma, se non queste nello specifico, altre volte le foto dei piccoli possono diventare pericolose.

George Clooney furioso: la lettera pubblica

Infatti, Clooney ha deciso di inviare una lettera aperta al Daily Mail e ad altri media in cui chiede di non pubblicare le foto dei gemelli. Si legge nella missiva: “Vi chiediamo di astenervi dal mettere i volti dei nostri figli sulle vostre pagine. Sono un personaggio pubblico e accetto foto spesso invadenti che sono il prezzo da pagare per il mio lavoro. I nostri figli non devono accettarlo”.

George specifica che non si tratta di paranoia o di una sua ossessione, ma spiega le profonde ragioni della sua richiesta, dettate più dal lavoro di sua moglie Amal che dal suo. “Per lavoro, mia moglie si confronta con gruppi terroristici e prendiamo tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza della nostra famiglia. Ma non possiamo proteggere i nostri figli se un giornale mette le loro facce in copertina. Non abbiamo mai venduto una foto dei nostri figli, non siamo sui social e non pubblichiamo mai foto perché metterebbero in pericolo le loro vite. Non si tratta di paranoia, ma di qualcosa che potrebbe avere gravi conseguenze”.

Amal Clooney in mini dress e sandali flat

Le immagini paparazzate a Sydney in ogni caso non mostrano il volto scoperto di Ella e Alexander. E anche George e Amal si intravvedono. In particolare, oltre alla dolcezza dei genitori Clooney, a colpire è il look tanto casual quanto insolito dell’avvocato.

Amal infatti indossa un mini dress nero con gonna ampia, di fatto un errore strategico perché se ci fosse del vento la gonna potrebbe pericolosamente alzarsi mentre lei sale le scale. Per fortuna, non c’erano le condizioni climatiche. Lady Clooney abbina all’abito un cappello bianco di panama, dei sandali ultra piatti e la borsa a tracolla di Stella McCartney da 653 euro circa.