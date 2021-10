A 43 anni indossa il mini abito e lascia senza fiato anche George Clooney

Amal Clooney, l’abito divino e la quasi rovinosa caduta

Amal Clooney, 43 anni, lascia letteralmente senza fiato, sfoggiando un mini dress, firmato Stella McCartney, con coda asimmetrica che lascia scoperte le gambe toniche e perfette. Nemmeno suo marito George Clooney riesce a resistere al suo fascino.

Amal e George Clooney sono stati sorpresi durante una cena romantica a New York al ristorante One If By Land, Two If By Sea. La star di Hollywood è impegnato nella promozione del suo ultimo film, The Tender Bar, e sua moglie è sempre al suo fianco, nonostante i suoi numerosi impegni professionali. Lei infatti è un importante avvocato.

Amal Clooney seduce col mini dress

Così dopo averla vista indossare un magnifico abito bianco con tanto di boa di piume al London Film Festival, Amal si conferma icona di stile con il mini dress ad alta seduzione. A 43 anni Lady Clooney può permettersi di sfoggiare una micro gonna conturbante che svela il suo fisico longilineo, senza rinunciare a classe e originalità.

Per la cena con suo marito George nella Grande Mela, Amal ha dunque optato per un abito blu di Stella McCartney. Si tratta di un modello molto particolare che gioca sulla irregolarità delle linee. L’abito si ispira alle tuniche, è sbracciato con spalline larghe, scollo rotondo molto casto, perché l’elemento di seduzione sta nella gonna cortissima che copre solo in parte la coscia. Ed è arricchita da due code laterali che le danno movimento.

Amal Clooney, ginocchia perfette a 43 anni

La signora Clooney, oltre a svelare i muscoli delle gambe, mostra delle ginocchia perfette. Pensare che proprio le ginocchia sono l’unica parte del corpo che Letizia di Spagna vuole sempre coprire, malgrado la sua forma fisica invidiabile.

Splendida anche la scelta degli accessori. Amal coordina l’abito a un paio di décolletée dal tacco alto, in plexiglas e punta metallizzata, di Gianvito Rossi, il brand italiano amatissimo anche da Kate Middleton. E osa con una clutch animalier, a stampa di leopardo. Mentre a illuminare il viso, circondato dai lunghi capelli neri, degli orecchini pendenti con diamanti e pietra gialla, forse un topazio o un quarzo citrino.

George Clooney sedotto da Amal

George, in completo grigio con camicia scura, è rimasto folgorato dalla bellezza di sua moglie, come sempre d’altro canto, tanto che non le ha lasciato la mano nemmeno per un momento. La coppia ha incontrato Julianna Margulies, protagonista insieme a Clooney di E.R.