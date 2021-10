Amal Clooney divina con l’abito di paillettes e piume. E George la salva

Amal Clooney, l’abito divino e la quasi rovinosa caduta

Amal e George Clooney hanno stregato il red carpet del London Film Festival, partecipando alla proiezione di The Tender Bar, l’ultimo film della star hollywoodiana. Lei semplicemente splendida in un scintillante abito bianco a sirena e lui il perfetto principe che salva la moglie da un imbarazzante scivolone.

Dopo William e Kate Middleton alla prima di No Time to Die, Amal e George Clooney hanno conquistato il titolo di coppia perfetta. Amal ha catturato su di sé lo sguardo di tutto il mondo con un look davvero fantastico.

Amal Clooney e l’abito scintillante di 16Arlington

L’avvocato ha scelto di presentarsi sul red carpet con un lungo abito bianco di paillettes con sfumature rosa. Con scollatura senza spalline che lascia scoperte oltre alle spalle, parte della schiena e del décolleté, il vestito è aderente e avvolgente quanto basta e termina con una coda a strascico.

Il prezioso abito è firmato 16Arlington e Amal lo abbina a un boa di piume che la fa sembrare una diva di Hollywood d’altri tempi. Come accessori sceglie una clutch bianca con dettagli in oro e delle décolletée in raso bianco. La moglie di Clooney sembra Rita Hayworth proiettata nel XXI secolo, complice anche l’acconciatura. Amal infatti lascia liberi i suoi lunghi capelli neri che le ricadono sulle spalle.

Nessuna collana adorna il suo décolleté, ma Lady Clooney sceglie un importante paio di orecchini a goccia che insieme al rossetto danno un tono di colore al suo look etereo.

George Clooney salva Amal

Lo splendido abito però nasconde un’insidia di cui per un attimo il bell’avvocato a rischiato di essere vittima. Infatti, complice la gonna lunga e aderente, i tacchi di Amal si sono impigliati nello strascico ed è dovuto intervenire George Clooney insieme ad altri assistenti per impedire che la passerella sul red carpet si concludesse con una rovinosa caduta.

George, da vero cavaliere, si è subito accorto della difficoltà della moglie e le ha offerto la mano per sorreggersi mentre l’assistente correva a liberare il tacco dalla gonna.

L’incidente dunque è stato solo sfiorato, Clooney ha sfoggiato il suo sorriso sornione e la coppia ha regalato agli obiettivi un tenero bacio.