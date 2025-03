Fonte: Getty Images Gene Hackman e Betsy Harakawa

È una storia straziante quella di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, la coppia trovata senza vita assieme a uno dei loro cuccioli nella casa di famiglia di Santa Fe, in New Mexico. Le analisi dei medici legali hanno svelato le cause del decesso della coppia. La prima a perdere la vita fu Betsy, accanto a cui Gene scelse di rimanere per giorni interi, in un ultimo intenso gesto d’amore.

Betsy Arakawa morta a causa di un virus

Dopo settimane di mistero, illazioni e ipotesi, sono state svelate le cause del decesso di Betsy Arakawa. La pianista 63enne, ha confermato il medico legale Heather Jarrell in conferenza stampa, “è morta per cause naturali”. Esclusa l’ipotesi di un avvelenamento da monossido di carbonio (sostanza non rilevata nel corso delle autopsie), si scopre che ad uccidere Arakawa è stata un’infezione da Hantavirus, virus trasmesso dai roditori. Si tratta di una malattia che, inizialmente, sembra simile a una normale influenza, ma che può causare letali insufficienze respiratorie, come quella che ha colpito la donna. Stando ai risultati dell’autopsia, Betsy sarebbe morta lo scorso 11 febbraio.

Gene Hackman rimase vicino al corpo della moglie

Anche il grande attore Gene Hackman, 95 anni, è morto per cause naturali, seppur non è stato possibile identificare il motivo esatto del decesso. Hackman soffriva infatti di ipertensione e arteriosclerosi cardiaca e, per questo, era stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, nell’ultima delle quali all’attore era stato inserito un pacemaker. Hackman era inoltre affetto da Alzheimer. I medici legali non sono stati tuttavia in grado di comprendere il motivo esatto della morte.

È stato proprio il pacemaker, tuttavia, a fornire indicazioni precise sulla morte dell’attore. Stando allo strumento cardiaco, l’ultimo segnale di vita di Hackman risale al 17 febbraio, sei giorni dopo la morte della moglie Betty. Gene ha dunque scelto di vegliare accanto al corpo dell’amatissima moglie, senza trovare la forza di comunicare – e rendere così reale – la sua morte. Non si esclude che, di fronte a un dolore così grande, Hackman si sia spento di crepacuore.

Gene e Betsy, insieme da più di 30 anni

Gene Hackman e Betsy Arakawa si conobbero a metà degli Anni ’80, quando lui era già un maturo attore affermato e lei una giovanissima pianista classica che, per sbarcare il lunario, lavorava part-time in una palestra di Los Angeles, propria quella in cui si allenava Gene. I due andarono a vivere assieme nel 1990 e, l’anno dopo, divennero marito e moglie. Condividevano la passione per il cinema e la letteratura e il desiderio di una vita tranquilla, trascorsa lontana dai riflettori, immersi nella natura e circondati dall’amore dei loro cani, i pastori tedeschi cui tanto erano affezionati.

Gene Hackman e Betsy Arakawa non hanno avuto figli, ma Betsy è sempre stata una figura presente e affettuosa nella vita di Christopher, Leslie e Elizabeth, nati dal precedente matrimonio dell’attore. “Hanno avuto un matrimonio meraviglioso. – è il ricordo della figlia Leslie – E do merito a sua moglie, Betsy, per averlo tenuto in vita. Si è presa molta, molta cura di lui e si è sempre presa cura della sua salute. Per questo le sono riconoscente e sono molto rattristata dalla sua scomparsa”.