Game of Games: Ventura regina dello show, ma è la Corvaglia a stupire

Nuovo appuntamento con lo scoppiettante show di Simona Ventura, Game of Games – Gioco Loco, in onda in prima serata su Rai Due. Un programma dedicato alle famiglie, con l’obiettivo di regalare attimi di spensieratezza e divertimento con la partecipazione di personaggi famosi e ospiti non Vip che si spalleggiano e sfidano per vincere un importante montepremi finale.

Un format ideato da Ellen DeGeneres e in cui, Simona Ventura, con il suo carisma e la sua ironia si trova perfettamente a suo agio, tanto da prendere parte al progetto per una seconda volta. Lo show, infatti, era già andato in onda lo scorso autunno. E dopo i numerosi colleghi accolti in studio, questa volta la conduttrice ha deciso di invitare 6 personaggi provenienti da mondi completamente diversi

Si tratta di Gilles Rocca, reduce del L’Isola dei Famosi e di Ballando con le Stelle, dove è stato proclamato vincitore, l’ex velina Maddalena Corvaglia, atletica e pronta a impegnarsi in ogni sfida, la speaker radiofonica Ema Stokholma, l’agguerritissimo Enzo Miccio, che ha già dimostrato il suo spirito competitivo a Pechino Express, il comico Scintilla e Totò Schillaci.

In studio, però, la vera regina è lei, Simona Ventura, che ha scelto di indossare un look comodo. Ha optato, così, per una t-shirt girocollo con la scritta, fatta di brillantini, ‘Simo’ e un tailleur estremamente luminoso. I jeans a vita alta, infatti, sono stati ricoperti di pietre di varie misure che riflettono le mille luci dello studio. A completare l’outfit, un blazer argentato.

Impossibile, però, non notare anche il look di Maddalena Corvaglia, che ha deciso di non passare inosservata e di stupire. Ha così deciso di sfoggiato una tuta argentata estremamente aderente, effetto seconda pelle, e ankle boots neri con un altissimo tacco a spilla. Un outfit che ha messo in evidenza il suo fisico mozzafiato.

Simona Ventura, con il suo programma, diverte e si diverte. In studio è scatenata e, con il suo entusiasmo, coinvolge proprio tutti: dagli ospiti VIP, che non possono fare a meno lasciarsi trasportare dalla sfida, a concorrenti e telespettatori. Gli ascolti, però, non hanno per ora dato i risultati sperati: la conduttrice riuscirà ad ottenere il suo riscatto?