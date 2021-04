Game of Games: Ventura inarrestabile, ma il look olografico non convince

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Seconda scoppiettante puntata per Game of Games – Gioco Loco, show di Rai Due condotto dalla scatenatissima Simona Ventura. Esilarante e allegro, il programma ha lo scopo di garantire ai telespettatori una serata leggera e piacevole all’insegna di sfide ad alto tasso di divertimento.

E con Simona Ventura alla guida, l’obiettivo è a portata di mano. La conduttrice è infatti pronta a replicare il successo della prima puntata dello show, che presenta un format ideato da Ellen Degeneris e riprodotto, con ottimi risultati, in diversi paesi del mondo. Con grandissima energia, ha così fatto il suo ingresso ballando e accogliendo i suoi ospiti e i concorrenti creando fin da subito un clima leggero e allegro.

Se nel primo appuntamento, Super-Simo ha sfoggiato un look molto chic, con un tailleur azzurro elegante dai dettagli brillanti che riflettono la sua personalità, questa volta ha voluto optare per qualcosa di frizzante e stupefacente. Pantaloni olografici e camicia di seta color oro con lunghi fiocchi alle estremità che hanno movimentato l’outfit.

Un look che senza ombra di dubbio attira l’attenzione, ma che non convince completamente: proprio come il programma appare caotico, forse un po’ troppo. E se l’effetto olografico è un tocco di classe, l’oro della camicetta è troppo caldo e distoglie l’attenzione dal resto dell’outfit. A far dimenticare l’errore, l’entusiasmo della Ventura, vero protagonista dello show.

Al fianco della conduttrice, anche questa volta, tanti attesissimi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e dal web: Alessio e Alessandro dei The Show, star di YouTube già visti in Rai con Pechino Express, la sempre solare Juliana Moreira, Omar Fantini, Sara Croce e Amaurys Perez. Tutti hanno partecipato dimostrando la grande voglia di mettersi in gioco e di sostenere i concorrenti durante la gara.

Insomma, tra salti, balli e risate, Simona Ventura ha dimostrato di essere veramente in forma e di aver recuperato le energie dopo il brutto periodo che ha affrontato di recente. È, infatti, reduce dall’isolamento, al quale si è sottoposta dopo aver contratto il Covid-19 insieme al compagno Giovanni Terzi. Un imprevisto che non solo le ha causato grande preoccupazione, ma che le ha fatto perdere importanti occasioni lavorative, come la partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello.

Con Game of Games – Gioco Loco, la Ventura si è così lasciata alle spalle la spiacevole esperienza ed è tornata a coinvolgere il pubblico con il suo coinvolgente entusiasmo e con i suoi ospiti straordinari. Chi sarà al suo fianco nella prossima puntata?