Gaetano Curreri, dopo l’infarto tranquillizza i fan: a breve le dimissioni

Ha fatto preoccupare tutti Gaetano Curreri, leader degli Stadio che lo scorso mese è stato colpito da un malore mentre si trovava sul palco per una esibizione con il Solis Strings Quartet a San Benedetto del Tronto per la rassegna estiva Nel cuore, nell’anima. Immediati i soccorsi, che gli hanno salvato la vita. L’artista, dopo giorni di pesante silenzio, ha parlato attraverso al pagina Instagram della band.

Sono stati attimi di vera paura, quelli vissuti lo scorso 30 luglio da Curreri. Dopo essere apparso confuso e disorientato, infatti, si è accasciato ed è svenuto sul palco in preda ad un malore. Immediatamente è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

A colpirlo un infarto che, almeno un attimo, ha fatto temere il peggio. Uno spavento amplificato anche dal fatto che, già nel 2003, Curreri era stato colpito da ictus in situazioni analoghe. A poche ore dall’infarto, poi, sono stati gli altri componenti degli Stadio a tranquillizzare i fan sulle condizioni di salute del loro leader.

Adesso, fortunatamente, il peggio sembra essere definitivamente passato. Lo fa sapere proprio Gaeatano Curreri, che ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan attraverso Instagram, mostrandosi anche in un brevissimo video girato direttamente nei corridoi dell’ospedale dove è ancora ricoverato. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: è riuscito a sconfiggere questa malattia. Il suo pensiero è immediatamente andato al personale medico che si è preso cura di lui e a tutti coloro che, in questi giorni difficili, gli sono stati vicino:

Un ultimo ringraziamento va ai miei compagni di una vita Roberto e Andrea e alla mia manager Laura, ancora qui a pochi km da me, mi sono sempre rimasti vicino. Fra pochi giorni – ha infine affermato – mi dimetteranno, ci sentiamo presto.

A breve, quindi, Gaetano Curreri sarà dimesso dall’ospedale. Un annuncio accolto con grandissima gioia non solo dai suoi numerosissimi fan, che gli hanno manifestato affetto con tantissimi messaggi di incoraggiamento, ma anche da molti colleghi, come Emma Marrone, Clementino, Noemi e Mario Biondi.

Curreri è apparso determinato e in salute. Tuttavia, probabilmente ci vorrà ancora un po’ prima di riuscire a recuperare completamente le forze. Non ci sono dubbi, però, che appena possibile tornerà a regalare emozioni al suo affezionatissimo pubblico.