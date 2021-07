Emma Marrone al naturale su Instagram: “Reali fino in fondo”

editato in: da

Emma Marrone torna sul set con Muccino: le prime foto su Instagram

Il viso struccato, senza filtri,e lei bellissima e sorridente: Emma Marrone ha condiviso con i suoi follower tre scatti su Instagram che la ritraggono al naturale.

E, inutile dirlo, il post ha fatto il pieno di mi piace e commenti perché se è vero che la cantante è bellissima senza bisogno di trucco o di filtri, è anche vero che non tutti avrebbero il coraggio di mostrarsi al naturale e senza l’uso di filtri. Quindi il suo diventa subito un messaggio positivo e di accettazione che piace e che è uno spunto da cui trarre ispirazione.

A corredo degli scatti Emma Marrone ha scritto: “La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi – poi Emma ha aggiunto – . Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo”.

E così è la cantante: basta infatti scorrere la sua bacheca Instagram per vederla in tante immagini al naturale, mentre racconta molto di sé ai suoi fan. Come ha fatto con le sue paure quando, per volare in Puglia in occasione dello show Battiti Live, ha pubblicato un video in cui la si vede alle prese con un timore molto comune: quello di volare. Nella breve sequenza la si vede con il volto preoccupato mentre viaggia in aereo.

Oppure qualche scatto più privato mentre, in uno splendido bikini color corallo, è al mare e si diverte trascorrendo qualche giorno di relax.

Non solo vacanze, ma anche lavoro: infatti al momento Emma Marrone è impegnata con il Fortune Live 2021, una serie di concerti che la stanno portando in giro per l’Italia. Poi tornerà anche sul piccolo schermo, infatti sarà nella nuova edizione di X Factor, come lei stessa ha mostrato anche in una foto di gruppo pubblicata su Instagram. Nel talent siederà in giuria insieme a Mika, Manuel Agnelli, e Hell Raton. E per il talent ci saranno novità a partire dalla condizione che è stata affidata a Ludovico Tersigni, a lui il compito di sostituire Alessandro Cattelan che ha lasciato la guida dello show dopo ben 10 anni di conduzione. Infine non ci saranno più squadre stabilite in base al genere o all’età, ma ogni giudice potrà creare la sua a piacimento scegliendo tra gli artisti. Un altro progetto molto atteso che la vede tra i protagonisti e nelle vesti di attrice, poi, è la serie tv tratta dal film A casa tutti bene per la regia di Gabriele Muccino, con il quale aveva fatto il suo debutto sul grande schermo nella pellicola Gli anni più belli.

Tra impegni di lavoro e momenti di relax, Emma Marrone condivide molto su Instagram della sua vita privata e professionale con i fan, sempre con spontaneità e naturalezza.