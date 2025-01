Gabriella Pession, chi è l’attrice che conquista con Il Conte di Montecristo

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Gabriella Pession

Gabriella Pession, attrice di talento e fascino magnetico, torna a incantare il pubblico italiano con la serie evento Il Conte di Montecristo, in onda su Rai 1. La produzione, diretta dal Premio Oscar Bille August, si presenta come un adattamento moderno e internazionale del celebre romanzo di Alexandre Dumas.

Nel ruolo di Hermine Danglars, Gabriella interpreta una donna forte e complessa, soffocata dalle convenzioni sociali del suo tempo. Ma chi è l’attrice che sta conquistando il pubblico italiano e internazionale?

Chi è Gabriella Pession: gli esordi tra pattinaggio e cinema

Gabriella Pession è nata il 2 novembre 1977 a Daytona Beach, negli Stati Uniti, ma ha radici italiane, precisamente nella Valle d’Aosta.

Cresciuta tra l’America e l’Italia, si trasferisce a Milano all’età di sette anni. La sua prima passione è stata il pattinaggio artistico, che l’ha portata a competere a livello agonistico in tutto il mondo, fino a San Pietroburgo con l’allenatore olimpico Aleksej Mišin.

Tuttavia, un grave infortunio durante una gara ha interrotto la sua promettente carriera sportiva, spingendola verso un’altra forma di espressione artistica: la recitazione.

Il debutto nel mondo del cinema arriva nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni, che la sceglie anche per Il pesce innamorato. Da quel momento, Gabriella si dedica anima e corpo alla recitazione, trasferendosi a Roma e lavorando in numerosi film e produzioni televisive. Tra i suoi primi ruoli di rilievo figura quello di Carolina D’Asburgo in Ferdinando e Carolina, diretto da Lina Wertmüller.

Fonte: IPA

La consacrazione televisiva e internazionale

La notorietà arriva con Capri, dove interpreta Vittoria Mari, un personaggio che le regala un posto speciale nel cuore del pubblico italiano. Nel corso degli anni, Gabriella dimostra di essere un’attrice versatile, capace di passare da ruoli drammatici a commedie brillanti. Recita in fiction di successo come Orgoglio e La porta rossa, al fianco di Lino Guanciale.

Il suo talento non si ferma ai confini italiani. Gabriella Pession conquista anche il pubblico internazionale con serie americane come Crossing Lines, dove incontra il marito Richard Flood, e Station 19, spin-off di Grey’s Anatomy. La sua partecipazione a Those About to Die, serie diretta da Roland Emmerich e ambientata nell’antica Roma, sottolinea ulteriormente la sua capacità di brillare in contesti globali.

Fonte: IPA

Vita privata e amore con Richard Flood

La vita sentimentale di Gabriella è altrettanto affascinante quanto la sua carriera. Dopo una relazione con Sergio Assisi, con cui ha condiviso anche il set, incontra l’attore irlandese Richard Flood. I due si conoscono sul set di Crossing Lines e nel 2016 si sposano a Portofino, in una cerimonia intima e romantica, decorata con ortensie e candele bianche.

Dal loro amore nasce Giulio, nel 2014, un bambino che Gabriella descrive come il centro della sua vita. “Sono una mamma molto presente e mi diverto tantissimo con lui” ha raccontato a Verissimo. Con il marito Richard, Gabriella condivide un legame basato sulla fiducia e sulla complicità: “Prima di lui non sapevo cosa fosse la fiducia. È l’unica persona al mondo di cui mi fidi ciecamente”.

Gli ostacoli superati con forza

Dietro il successo e il sorriso di Gabriella Pession si celano anche sfide personali. L’attrice ha rivelato di aver sofferto di anoressia durante l’adolescenza, una battaglia che ha affrontato con determinazione. Ha anche raccontato la devastazione subita durante gli incendi di Los Angeles, che le hanno tolto la casa e distrutto la scuola del figlio. “Non c’è spazio per l’odio in un momento come questo. Dobbiamo unirci e supportarci” ha dichiarato.