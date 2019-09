Gabriel Garko rompe il silenzio e svela la verità sulle nozze

editato in: da

Gabriel Garko rompe il silenzio e svela tutta la verità sulle nozze.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del matrimonio dell’attore che si sarebbe sposato in gran segreto con una persona speciale. La cerimonia sarebbe avvenuta lontano da occhi indiscreti e la prova sarebbe la fede che Gabriel sfoggia in alcune foto pubblicate sul settimanale Chi.

Qualche tempo fa Garko aveva confessato di essere fidanzato e di sognare le nozze. Dopo la fine della storia con Adua del Vesco, il re delle fiction aveva svelato di aver trovato la persona giusta per lui e di essere pronto a fare il grande passo, formando una famiglia con lei.

Per questo motivo la comparsa di una fede nuziale al dito dell’attore ha scatenato i gossip. D’altronde Gabriel, da sempre riservato e allergico ai riflettori, aveva ribadito che avrebbe fatto tutto in segreto. Attualmente Garko si trova in Egitto insieme a Gabriele Rossi, suo inseparabile amico.

I due si sono conosciuti sul set de L’Onore e il Rispetto e da allora non si sono più lasciati. In una lunga intervista di qualche tempo fa, proprio al settimanale Chi, Gabriel aveva parlato del rapporto con l’attore con cui è stato spesso avvistato in vacanza, dal week end alle terme alla giornata in montagna insieme anche a Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

In queste ore però il modello 47enne ha voluto dire la sua sul gossip riguardo le nozze. Quando un follower di Instagram gli ha chiesto se si fosse sposato, Garko non ha esitato a rispondere. “Ma io veramente non mi sono ancora sposato – ha spiegato -, l’ho saputo come voi dai giornali”.

In seguito l’attore ha postato sulle Stories alcuni video che immortalano la vista delle piramidi dalla sua stanza d’hotel. Gabriel è volato in Egitto con Gabriele Rossi per prendere parte al Gouna Film Festival e, nonostante sia molto impegnato in questi giorni, ha voluto comunque chiarire la sua posizione riguardo al presunto matrimonio segreto.