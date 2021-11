Gabriel Garko, la prima (romantica) foto col fidanzato su Instagram

Solo qualche mese fa Gabriel Garko aveva confessato di avere un nuovo compagno: adesso l’attore sempre più coinvolto e innamorato, ha condiviso la prima romantica foto di coppia sul suo profilo Instagram.

Gabriel Garko, la prima foto social con Matia

Per la prima volta Gabriel Garko è uscito allo scoperto, mostrando sui social il suo nuovo fidanzato, la cui identità per tanto tempo è stata avvolta nel mistero. L’attore lo ha presentato ufficialmente ai suoi follower su Instagram, dove è apparsa la prima foto di coppia, tra le storie, pubblicata prima dal nuovo fidanzato e poi ricondivisa dalla star.

I due si sono scattati un selfie a casa, sdraiati sul divano, in un momento di quotidianità: “Relax at home”, recita la frase a corredo dello scatto che li ritrae insieme. C’è da dire che Garko non ha mai nascosto la relazione con Matia, ma fino ad ora aveva mantenuto un certo riserbo sull’identità del suo fidanzato, essendo lontano dal mondo dello spettacolo.

Gabriel Garko, la storia con il nuovo compagno

Gabriel Garko è innamoratissimo: solo qualche settimana fa l’attore era stato paparazzato in compagnia di Matia dal settimanale Nuovo, mentre i due passeggiavano per le vie di Milano. La coppia era stata sorpresa al tavolino di un bar durante una colazione e poi mentre tornavano verso casa.

L’attore aveva già parlato del suo nuovo amore a Verissimo, confermando le voci riguardo alla sua relazione: “Non sono single – aveva rivelato nel salotto di Silvia Toffanin – ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto”.

Garko, dopo una breve liason con Gaetano Salvi, si è innamorato di Matia, l’uomo che ormai da qualche mese gli ha fatto ritrovare il sorriso. Fino a questo momento l’attore aveva mantenuto un certo riserbo sull’identità del suo compagno, visto che, come ha sottolineato più volte, è lontano dal mondo dello spettacolo.

Gabriel Garko, il desiderio di paternità

Dopo aver rivelato la sua omosessualità davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip da quel momento tutto è cambiato. “Da una parte è come se mi sentissi nudo ed esposto, dall’altra come se mi stessi adattando dopo aver ritrovato me stesso e i miei spazi – aveva spiegato Garko – Oggi mi ritrovo a 49 anni ad affrontare una rinascita totale, a respirare a pieni polmoni”.

Finalmente innamorato e libero di vivere la sua storia alla luce del sole, Garko oggi ha intenzione di dare forma a tutti i suoi desideri: “Sono una persona estremamente realista, ma sto tanto con la testa per aria. Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”. Cosa che aveva confessato anche a Silvia Toffanin: ““Mi piacerebbe diventare padre. Penso che sarei bravo“.