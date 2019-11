Gabriel Garko su Instagram lancia un messaggio a Gabriele Rossi

editato in: da

Gabriel Garko torna a parlare del legame con Gabriele Rossi e questa volta lo fa, in modo molto particolare, su Instagram. Il rapporto fra i due attori negli ultimi mesi è finito al centro del gossip e se ne è parlato molto, nei giornali e in tv. Ospite di Domenica In, Garko ha definito il collega un “amico speciale”, affermando di aver indossato l’ormai famosa fede, non perché si è sposato, ma per ricordare qualcosa di importante.

Poco dopo i fan si sono accorti che una fede simile viene sfoggiata anche da Rossi, che la porterebbe dal 2018. Il colpo di scena è arrivato però quando Gabriel nel salotto di Live – Non è la D’Urso, ha confermato di essersi tolto la fede a cui teneva molto. Il motivo? Sarebbe in crisi con la persona che ama.

“No, non ho messo la fede – ha detto alla D’Urso -. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato – ha aggiunto il re delle fiction -. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in due non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Se Gabriele Rossi ha scelto la via del silenzio, Gabriel ha invece postato sulle Stories di Instagram un’immagine che, almeno secondo i fan, sarebbe un riferimento all’attore. Garko ha documentato l’uscita in un locale fotografando la statua di un pesce. “Destino? Pesci” ha scritto aggiungendo tre faccine piuttosto eloquenti: un diavoletto arrabbiato, un angioletto e una faccina innamorata.

La scelta delle emoji potrebbe indicare un problema d’amore, come aveva confessato lui stesso, che si sarebbe finalmente risolto. Per i follower il termine “pesci” invece sarebbe un chiaro riferimento a Gabriele Rossi. Questo è infatti il segno zodiacale dell’attore.