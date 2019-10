Gabriel Garko coinvolto in una truffa: l’appello su Instagram

editato in: da

Non bastava il gossip, in questi giorni Gabriel Garko si è trovato coinvolto in una truffa che l’ha visto, suo malgrado, protagonista. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore che su Instagram ha voluto fare chiarezza mettendo in guardia i fan.

Nei giorni scorsi l’attore si era allontanato dai social, forse per sfuggire ai pettegolezzi che lo perseguitano ormai da diverse settimane. La fede spuntata sulla mano e immortalata dai fotografi di Chi, non è passata inosservata. Alle indiscrezioni sulle nozze si sono sommate quelle sul rapporto con Gabriele Rossi, che da diverso tempo sembra avere un legame speciale con l’attore.

Ospite di Domenica In di Mara Venier, Garko ha provato a fare chiarezza, ma ha anche ribadito di voler tenere privata la sua vita sentimentale. Un proposito che ha rispettato abbandonando per qualche giorno Instagram. In queste ore però il re delle fiction è tornato a pubblicare sul suo profilo per un motivo molto importante.

Gabriel infatti ha svelato che sui social ci sono alcune persone che si spacciano per lui. Si tratta di una truffa molto comune che spesso coinvolge i personaggi dello spettacolo. L’attore ha spiegato che il profilo in questione non si limiterebbe a fingere di essere Gabriel Garko, ma avrebbe anche chiesto dei soldi in prestito. Un atteggiamento che ha spinto l’artista ad agire, mettendo in guardia tutti i fan da strane richieste economiche.

“Buongiorno a tutti – si legge nel messaggio postato da Garko -, sono stato informato da diverse persone che c’è qualcuno che si spaccia per me, addirittura chiedendo soldi in prestito. Vorrei informarvi che oltre a questo profilo che gestisco personalmente, io non ne uso altri – ha aggiunto – chiunque decidesse di rispondere ad altri profili con il mio nome oltre che a questo, è libero di farlo, sapendo che dietro non ci sono io. Uno di questi che farò bloccare è gabrielgarko_official.1 Quel .1 è di troppo”.