“Freddie Mercury ha una figlia segreta”: la rivelazione dopo 50 anni

Fonte: IPA Freddie Mercury

Il mito di Freddie Mercury è destinato a non tramontare mai, e di conseguenza, anche i misteri e le indiscrezioni che avvolgono la sua figura. E così, a quasi 35 anni dalla scomparsa del frontman dei Queen, in un nuovo libro si parla addirittura di una figlia segreta del cantante.



Freddie Mercury aveva una figlia segreta?

Della vita sentimentale di Freddie Mercury si è molto scritto e parlato, ma a quanto pare, esistono dei dettagli non ancora noti della sfera privata del celebre cantante. Apertamente omosessuale, aveva avuto una lunga relazione con Mary Austin, che rimase una delle persone più importanti della sua vita fino al giorno della morte. In una nuova biografia, intitolata Love, Freddie, sono stati tuttavia rivelati dettagli a lungo tenuti segreti sulla vita dell’artista, inclusa l’esistenza di una figlia segreta.

La ragazza, di cui non viene svelata l’identità, viene chiamata semplicemente “B”, e sarebbe nata nel 1976 da una relazione tra Freddie Mercury e la moglie di un suo amico intimo. Attualmente, la donna sarebbe una professionista nel settore medico in Europa. A quanto pare, il cantante dei Queen faceva regolarmente visita a sua figlia, e le aveva donato 17 volumi di diari personali dettagliati, che lei ha tenuto segreti. Fino a quando non ha incontrato la biografa rock Lesley-Ann Jones, autrice del volume dedicato a Mercury.

L’esistenza della presunta figlia di Freddie è rimasta segreta per circa 50 anni: a conoscerne l’esistenza, sarebbe stato solo un ristretto cerchio di persone, tra cui i genitori del frontman dei Queen, la sorella e la compagna Mary Austin.

Le parole di “B”, la presunta figlia di Freddie Mercury

Nel libro Love, Freddie viene addrittura riportata una lettera scritta dalla ragazza: “Freddie Mercury era ed è mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole dal momento in cui sono nata e per gli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava ed era devoto a me“, si legge. “Dopo più di tre decenni di bugie, speculazioni e distorsioni, è tempo di lasciare che Freddie parli. Coloro che erano a conoscenza della mia esistenza hanno mantenuto il suo segreto più grande per lealtà a Freddie. La mia decisione di rivelarmi a metà della mia vita è solo mia”, continua la dichiarazione.

Parlando di suo padre, “B” ha usato solo belle parole, sottolineando l’unicità della loro relazione: “Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso” ha raccontato. Freddie, quindi, non sarebbe mai venuto meno ai suoi doveri paterni: “Mi adorava ed era devoto a me. Le circostanze della mia nascita possono sembrare, secondo gli standard della maggior parte delle persone, insolite e persino scandalose. Ma ciò non dovrebbe sorprendere. Non ha mai intaccato il suo impegno ad amarmi e prendersi cura di me. Mi custodiva come un bene prezioso” ha aggiunto.

A questo punto, si attendono dichiarazioni da parte della famiglia e degli amici del cantante che, stando a quanto si legge nel volume biografico, sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza della ragazza sin dalla sua nascita: confermeranno o smentiranno le parole di “B”?