David Parenzo con un tutore a L’Aria che Tira: cosa è successo

Il ritorno in TV dopo le festività natalizie è sempre un momento atteso, ma per David Parenzo è stato un tantino diverso da come certamente lo avrebbe immaginato. Mercoledì 7 gennaio è tornato L’Aria che Tira su La7 e il conduttore si è presentato in diretta con un tutore al braccio. Neanche a dirlo, si è scatenata immediatamente la curiosità sui social media, oltre che un pizzico di preoccupazione. Ma cosa è successo al giornalista?

David Parenzo infortunato, con ironia

Fedele al suo stile sempre schietto, David Parenzo non ha cercato di nascondere l’inconveniente, ma non ha neanche lasciato spazio a speculazioni. Così, in apertura della consueta puntata delle 11:00, ha affrontato subito l’argomento con la sua ironia e, col sorriso e “rimproverandosi”, ha rassicurato il suo pubblico: “Buongiorno e buon 7 gennaio, prima lezione dell’anno mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni. Ma non è questo il punto della puntata di oggi…”.

Si tratta, dunque, di un semplice infortunio durante i giorni di vacanza che il giornalista si è goduto in montagna. Gli incidenti sugli sci sono all’ordine del giorno e basta davvero poco, anche una piccola disattenzione, per ritrovarsi con un arto fasciato. Nulla di grave, certo, ma comunque un problema di salute che dovrà affrontare nelle prossime settimane fino a completa guarigione.

In questi anni, il pubblico di La7 ha imparato a conoscere bene David Parenzo, non solo per la sua verve polemica ereditata dalla radio, ma anche per la sua onnipresenza. Sono state davvero rare le assenze del conduttore dal suo posto, dovute a motivi istituzionali o religiosi, come nel caso dello Yom Kippur. Tutte occasioni in cui è stato degnamente sostituito dal collega Gerardo Greco.

Di cosa ha parlato Parenzo a L’Aria che Tira?

Nonostante il dolore e l’evidente limitazione fisica, Parenzo ha condotto la prima puntata dell’anno de L’Aria che Tira come sempre, regalando al pubblico qualche ora densa di contenuti su politica, economia e attualità. E al momento c’è davvero tanto di cui parlare. Tutto dallo studio iper-tecnologico inaugurato per questa stagione, con un grande tavolo interattivo.

Innanzitutto ha parlato della situazione in Venezuela dove, lo scorso sabato, il presidente Nicolás Maduro e la moglie sono stati arrestati dall’esercito americano, in un raid orchestrato da Donald Trump. Spazio anche alla tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove la notte di Capodanno hanno perso la vita dei ragazzi giovanissimi e con decine di vittime, alcune delle quali ancora non identificate. Si è parlato anche di economia, in particolare con un sondaggio che ha rivelato come quasi l’84% degli italiani sarebbe favorevole a una tassa sui super-patrimoni oltre i 10 milioni di euro.

Insomma, the show must go on per dirla alla Freddie Mercury.

