Francesco Totti, primo compleanno da single: gli auguri speciali di Cristian e Chanel

Fonte: IPA Francesco Totti e sua figlia Chanel

27 settembre 1976, una data che i tifosi della Roma conoscono molto bene e che hanno imparato ad amare nei tantissimi anni che Francesco Totti ha dedicato alla sua squadra. Un campione assoluto e un padre che, a distanza di 46 anni, si circonda dell’amore dei suoi figli per festeggiare il compleanno più difficile. È il primo senza Ilary Blasi, dalla quale si è separato a luglio 2022 e con la quale ha condiviso gli anni più belli della sua vita.

Francesco Totti festeggia con i figli: la dedica di Cristian e Chanel

Il tempo è passato velocemente. I figli di Francesco Totti sono cresciuti e sono meravigliosi, soprattutto nel rapporto con i loro genitori. E, nonostante la separazione burrascosa dalla quale stanno cercando di tenerli fuori, sono legati a loro in maniera incredibile. A dimostrarlo, ci sono gli auguri che i due figli gli hanno tributato per il suo primo compleanno senza la moglie Ilary Blasi.

Immancabile l’intervento del maggiore, Cristian, che per gli auguri a suo padre ha scelto una foto in maglia giallo-rossa. “Auguri Vita, ti amo da morire”, solo poche parole per dimostrare tutto l’amore che li lega e il rapporto che è rimasto solido, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi. Vicino a suo padre per tutta l’estate, che ha raggiunto dopo il viaggio in Africa con la madre, Cristian è stato uno dei punti fermi nella vita di Francesco. A cominciare da quand’era piccolissimo (a lui, spesso, sono stati dedicati i gol più belli) per arrivare ai giorni in cui Totti ha contratto il Covid e ha avuto bisogno dell’affetto dei suoi figli.

A essere legatissima a lui è anche la figlia Chanel, l’unica dei tre ad aver velatamente rotto il silenzio sulla separazione dei suoi genitori, che ha scritto: “Auguri all’uomo della mia vita, ti amo da morire”. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto il padre a Sabaudia per trascorrere alcuni giorni con lui, che ha lasciato la villa di famiglia alla fine di agosto.

Il legame di Francesco Totti con Cristian, Chanel e Isabel

La più piccola dei tre, Isabel, ha iniziato la prima elementare ed è davvero identica alla sua mamma. Troppo piccola per essere presente sui social, fa spesso capolino nelle stories dei suoi genitori. Ha trascorso l’estate divisa tra loro due, un po’ con Ilary e un po’ con Francesco, con l’ultima vacanza in Croazia, vissuta al fianco della Blasi che l’ha fortemente voluta con sé.

L’amore di Francesco Totti per i suoi figli è innegabile ed è quello che certamente condivide con la sua ex moglie, nonostante la separazione si stia rivelando più difficile del previsto. Di loro, ha parlato anche nel corso della lunga intervista che ha concesso ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Ha infatti raccontato di aver trascorso le vacanze con loro e di averli avuti a fianco durante il difficile periodo del Covid, che si è aperto dopo la tragica morte del padre Enzo dalla quale ha fatto fatica a riprendersi e che rappresenta, ancora oggi, una ferita aperta.